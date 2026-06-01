Kiderült a titok: Ezért nem sikerülhetett itthon Tornóczky Anita terhessége

Tornóczky Anita nem titkolja, hogy a gyermekáldáshoz vezető út korántsem volt egyszerű, és a hazai sikertelenségek után végül külföldön találták meg a megoldást.

Második gyermeküket várja Tornóczky Anita és férje (Fotó: Szabolcs László)

Tornóczky Anita lombik programnak köszönhetően várandós

A sztármami egy korábbi sorstársának adott tanácsán keresztül mesélt arról, hogy Magyarországon sokszor el sem végzik azt a kritikus genetikai és immunológiai vizsgálatot, ami a sikeres beágyazódáshoz elengedhetetlen lenne.

„Mindenkinek más a problémája. Van, akinél a megtapadás a gond, van, akinél a sejtek minősége, másnál pedig az immunrendszer. Léteznek úgynevezett genetikai immunrendszeri vizsgálatok, amelyekkel meg lehet nézni, mennyi valóságalapja van ennek. Ha túl erős az immunválasz, akkor a szervezet idegen testként érzékelheti a beültetett embriót, megtámadhatja, és emiatt nem jön létre a terhesség” – mutatott rá Anita a hazai rendszer hiányosságaira.

Bár náluk Magyarországon magára a beültetésre már sor sem került – mivel itthon rá sem jöttek a probléma valódi okára nála –, egy éles szemű szakember azonnal Szlovákiát javasolta a párnak.

Nem volt beültetésem itthon, mert nem jöttek rá, hogy miért nem esem teherbe. És aki végül rájött az okára, az rögtön azt mondta, hogy már ne is próbálkozzunk itthon, hanem menjünk Szlovákiába.

A döntés pedig maximálisan kifizetődött, mivel Anita már a második gyermekével várandós.

Tornóczky Anita terhessége szinte hasonló, mint Noelnél

Így viseli a várandósságát

A kismama azt is elárulta, hogyan viseli a várandósságot a hirtelen jött melegben. Bár összességében teljesen jól van, a teste ezúttal sokkal gyorsabban reagált a változásokra, mint az első terhességénél. Mivel alig tíz hónap telt el Noel születése és a mostani várandósság között, a pocakja is jóval hamarabb megmutatta magát. Egyetlen komolyabb kellemetlenséggel kell megküzdenie: az intenzív vizesedéssel, ami a nyári hőség közeledtével még tartogat számára kihívásokat.

Igazából a terhességet ugyanúgy viselem, mint a Noelnél, csak valamivel korábban történik minden, például marha vizes vagyok, tehát amúgy is vizesedek a terhességtől függetlenül is, csak most ez intenzívebb. Mondták is, hogy ez normális, hogy a test korábban reagál. Már bizonyos dolgok is sokkal hamarabb látszódtak. Emlékszem, hogy Instagramon egy ideig próbáltam titkolni, amíg biztos nem lett, hogy minden rendben van. De egy idő után ez már nem igazán volt tartható. Nem is feltétlenül titkolás volt, inkább az, hogy az ember akkor beszél róla, amikor már biztos benne. Mert ha mindenki elkezd örülni, aztán mégsem sikerül, az egy plusz trauma, amit nehéz feldolgozni a sok kérdés miatt. Ezért talán a legmegnyugtatóbb akkor nyilvánosságra hozni, amikor már van genetikai vizsgálat is, és az ember többé-kevésbé biztos benne, hogy nagy meglepetés már nem érheti

– mesélte Anita a kissé megterhelő időszakot lapunknak.