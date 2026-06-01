"Félek, baj történt vele" - Emberrablástól tart az eltűnt rétsági nő párja

Május 19-én veszett nyoma annak a 32 éves, kisgyermekes, rétsági nőnek, akinek a szerettei már a legrosszabbtól tartanak. Az eltűnt Alexandrát a rendőrség is körözi: a telefonja néma, az édesanyjánál, Ildikónál napok óta nem jelentkezett, a párja, Péter sem tud semmit, így rejtély, hová mehetett és pontosan miért.

Emberrablástól tart az eltűnt rétsági nő párja / Fotó: Gé / MW

Már a legrosszabbtól tart az eltűnt nő párja

Napok óta úton vagyok, keresem mindenhol, nem értem, már attól félek, el fogok aludni az autóban vezetés közben, de nincs nyugtom, amíg meg nem tudom, mi van vele, hol van. Azt is elfogadnám, ha mással akar élni, de Alexandra olyan, hogy akkor is felhívott volna, hogy ne keressem... Ilyen az élet, de hogy senkinél nem jelentkezett, az félelmetes. Volt egy kis feszültség köztünk, rosszat mondtak neki rólam, rosszat mondtak nekem róla, ilyenek az emberek, össze akartak minket ugrasztani, becsaptak mindkettőnket. Emiatt azonban nem tűnik el senki úgy, hogy a gyerekeit is elhagyja. Félek, baj történt vele, nagyon hiányzik, nagyon várjuk haza

- mondta el a Blikknek Péter, ahol egy fotót is meg lehet tekinteni az eltűntről.

Alexandra ismerősei olyan információkat is kaptak, hogy a nőt Verpelét, Eger vagy Feldebrő közelében látták, elvették a telefonját, és akarata ellenére prostitúcióra kényszerítik, vagy valaki elrabolta, most pedig fogva tartja. Ezt bejelentették a rendőrégen is, ám az információt eddig nem erősítette meg senki, nincsenek bizonyítékok, és a hevesi zsaruk sem látták arrafelé a Rétsági Rendőrkapitányság által keresett asszonyt. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a rendőrség jelenleg fotó nélkül keresi Alexandrát, miután a nő sokat változott a legutóbb készült igazolványképe óta, így az megtévesztő lehet.

Én is úgy érzem, bajban van, bajba került, valamitől vagy valakitől fél, azt hiszi, nem tudjuk megoldani

- tette hozzá Péter, aki a szomszédos Szlovákiában is keresi Alexandrát, hiszen Rétság negyedórányira van a magyar–szlovák határtól.