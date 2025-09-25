Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Eufrozina, Kende névnapja

Bujtor István egy fekete-fehér filmjelenetben

Bujtor István 16 éve hunyt el – rendhagyó kvízzel emlékezünk mindenki Ötvös Csöpijére

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 10:45
Talán neked is beugrik egy-egy klasszikus jelenet az Ötvös Csöpi-filmekből. Bujtor István neve összeforrt a balatoni krimik hangulatával, a jellegzetes humorral és az ikonikus figurákkal. Ma, halálának évfordulóján egy különleges kvízzel idézzük fel a pályafutását és legismertebb szerepeit.
Ötvös Csöpi és Bud Spencer. Ha meghallod ezt a két nevet, ki jut először eszedbe? Hát persze, hogy Bujtor István. A következő kvízzel a legendás színészre emlékezünk. 

Bujtor István
2009. szeptember 25-én hunyt el Bujtor István, mindenki Ötvös Csöpije
Fotó: mw archív

8 kérdés, 8 válasz: induljon a Bujtor István-kvíz

Tudod, mi volt Bujtor István eredeti vezetékneve? Vagy azt, hol áll az egész alakos szobra? Emlékszel még, melyik filmben jelent meg először Ötvös Csöpi karaktere? Kvízkérdéseinkben érintjük többek között a szinkronszerepeit, a diplomáját, sőt egy Verne-regényt is. Töltsd ki a tesztet, és derítsd ki, mennyire ismered Bujtor Istvánt

Mi volt Bujtor István eredeti vezetékneve?

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
