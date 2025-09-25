Bujtor István 16 éve hunyt el – rendhagyó kvízzel emlékezünk mindenki Ötvös Csöpijére

Ötvös Csöpi és Bud Spencer. Ha meghallod ezt a két nevet, ki jut először eszedbe? Hát persze, hogy Bujtor István. A következő kvízzel a legendás színészre emlékezünk.

2009. szeptember 25-én hunyt el Bujtor István, mindenki Ötvös Csöpije

Fotó: mw archív

8 kérdés, 8 válasz: induljon a Bujtor István-kvíz

Tudod, mi volt Bujtor István eredeti vezetékneve? Vagy azt, hol áll az egész alakos szobra? Emlékszel még, melyik filmben jelent meg először Ötvös Csöpi karaktere? Kvízkérdéseinkben érintjük többek között a szinkronszerepeit, a diplomáját, sőt egy Verne-regényt is. Töltsd ki a tesztet, és derítsd ki, mennyire ismered Bujtor Istvánt!