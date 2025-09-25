Bujtor István 16 éve hunyt el – rendhagyó kvízzel emlékezünk mindenki Ötvös Csöpijére

Ötvös Csöpi és Bud Spencer. Ha meghallod ezt a két nevet, ki jut először eszedbe? Hát persze, hogy Bujtor István. A következő kvízzel a legendás színészre emlékezünk.
Tudod, mi volt Bujtor István eredeti vezetékneve? Vagy azt, hol áll az egész alakos szobra? Emlékszel még, melyik filmben jelent meg először Ötvös Csöpi karaktere? Kvízkérdéseinkben érintjük többek között a szinkronszerepeit, a diplomáját, sőt egy Verne-regényt is. Töltsd ki a tesztet, és derítsd ki, mennyire ismered Bujtor Istvánt!
Nézd meg az alábbi videót:
