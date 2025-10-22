Retró filmes kvíz: te is a 80-as években nőttél fel? Akkor a Vissza a jövőbe trilógiát kívülről kell fújnod

Retró filmes kvíz a Vissza a jövőbe legnagyobb rajongóinak, akik tűkön ülve várták az amerikai sci-fi folytatását és még emlékeznek Dokira és Martyra, valamint hihetetlen történetükre. Te is imádtad ezt az óriási klasszikust? Akkor teszteld magad!
A háromszoros Primetime Emmy-díjas amerikai színész, Christopher Lloyd nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint a Száll a kakukk a fészkére, a Taxi vagy a Star Trek III.. A tehetséges színész az említett alkotásokat követően kapta meg Vissza a jövőbe című film főszerepét, amelyben a bogaras feltalálót, Dr. Emmett L. Brownt, azaz a Dokit játszotta. A trilógia azonban akkora sikert aratott, hogy sokan még ma is emlékeznek a film legikonikusabb pillanataira. De vajon te mennyire figyeltél? Utazz velünk vissza egy kicsit az időben és töltsd ki ezt a hihetetlen kvízt!
Az alábbi videóban a Visssza a jövőbe előzetesét tekintheted meg:
