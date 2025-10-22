SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Jelenet a Vissza a jövőbe című filmből

Retró filmes kvíz: te is a 80-as években nőttél fel? Akkor a Vissza a jövőbe trilógiát kívülről kell fújnod

trilógia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 09:15
filmes kvízekVissza a jövőbe
Vajon mennyire mozogsz otthonhonosan a 80-as évek filmes világában? Most kiderítheted, ugyanis Christopher Lloyd 87. születésnapja alkalmából egy nosztalgikus Vissza a jövőbe filmes kvízzel készültünk, ami biztosan próbára teszi majd a tudásodat!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Retró filmes kvíz a Vissza a jövőbe legnagyobb rajongóinak, akik tűkön ülve várták az amerikai sci-fi folytatását és még emlékeznek Dokira és Martyra, valamint hihetetlen történetükre. Te is imádtad ezt az óriási klasszikust? Akkor teszteld magad!

Vissza a jövőbe filmes kvíz
Tedd próbára a tudásod ezzel a Vissza a jövőbe kvízzel!
Fotó: AQUARIUS / Northfoto

Vissza a jövőbe filmes kvíz – utazz velünk az időben!

A háromszoros Primetime Emmy-díjas amerikai színész, Christopher Lloyd nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint a Száll a kakukk a fészkére, a Taxi vagy a Star Trek III.. A tehetséges színész az említett alkotásokat követően kapta meg Vissza a jövőbe című film főszerepét, amelyben a bogaras feltalálót, Dr. Emmett L. Brownt, azaz a Dokit játszotta. A trilógia azonban akkora sikert aratott, hogy sokan még ma is emlékeznek a film legikonikusabb pillanataira. De vajon te mennyire figyeltél? Utazz velünk vissza egy kicsit az időben és töltsd ki ezt a hihetetlen kvízt

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mikor jelent meg az első film?

Az alábbi videóban a Visssza a jövőbe előzetesét tekintheted meg:

