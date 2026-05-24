Pünkösdi kvíz: mennyire ismered a magyar ünnepeket? Csak a legműveltebbek tudnak hibátlanul teljesíteni

Pünkösd alkalmából most próbára teheted a tudásodat! Vajon mennyire ismered a hagyományos magyar ünnepnapokat? Műveltségi kvízünkből kiderül – de ne bízd el magad, mert szenteste nem lesz a kérdések között!

Pünkösdi műveltségi kvíz: mennyire ismered a magyar ünnepnapokat?

A kérdések során dátumokat kell a jeles napokhoz párosítanod.

Mikor van pünkösd? Mit ünneplünk pünkösdkor?

Pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb napja. Ezen a napon ünnepeljük a Szentlélek kiáradását Jézus tanítványaira, az apostolokra. A keresztény hagyomány szerint új korszak kezdődött, amikor a Szentlélek ereje bátorságot és küldetést adott az apostoloknak.

Magyarországon a pünkösdi ünnephez több népszokás és hagyomány kapcsolódik, elég csak a pünkösdi királyválasztásra gondolnunk.

Tudtad? A kerti bazsarózsa, más néven pünkösdi rózsa is az ünnepről kapta a nevét, mivel virágzása pünkösd ünnepének idejére esik. A név a német Pfingstrose tükörfordítása.

Ünnepeink és emléknapjaink történelmi eseményeket, vallási hagyományokat és évszázados szokásokat őriznek. Március 15., augusztus 20., október 23. – ezek a dátumok minden magyar számára ismerősen csengenek, és jelentenek valamit.

Most itt a lehetőség, hogy leteszteld, te mennyire vagy képben a magyar ünnepnapokkal! Pünkösd alkalmából egy műveltségi kvízzel készültünk. Töltsd ki, és kiderül, mennyire vagy tisztában a piros betűs ünnepekkel és más fontos magyar dátumokkal!