Emily Párizsban: Ismét hatalmas sikert ért el a magyar divatipar

Szuper karácsonyi ajándék volt a Netflixtől, hogy képernyőre tűzték az Emily Párizsban harmadik évadát. A rajongók izgatottan várták is a folytatást, amiben volt is fordulat bőven, és nem csak a sorozat, de a magyar divat szerelmeseinek is.

Emily Cooper ugyanis teljesen megújult, és őrületes eklektikus ruhákat öltött magára, amit tátott szájjal figyelt mindenki. Arról is sokat megtudhattunk, milyen krízisen ment keresztül a hősnő. Emilynek nemcsak Párizs és Chicago, de Gabriel és Alfie között is választania kell. Az Emily Párizsban második évadában Emily (Lily Collins) továbbra is a francia fővárosban éli mindennapjait és próbálja felvenni az európaiak ritmusát. Miután újrajárja a kezdő francia nyelvtanfolyamot, összeismerkedik a jóképű, brit Alfie-val. Pillanatok alatt újabb szerelmi háromszögben találja magát, hiszen Gabriellel még mindig nem tisztázott, mi is van köztük. Kalandok sora követi egymást 10 részen át, majd az évad újabb csavarral ér véget.

Fotó: Youtube

Csakhogy a divat szerelmeseinek, akik alaposan megfigyeltek minden egyes ruhát a sorozatban, az is feltűnhetett, hogy Az Emily Párizsban című sorozat 3. évadában szerepel a főszereplő fiún Gabrielen (Lucas Bravo) Nanushka kabátja. A kabát a 2022-es tavasz/nyári kollekció Ruben peach darabja.

Fotó: Nanushka

Nem ez az első eset, hogy a magyar divatipar zászlóshajójának egy remek ruháját filmben láthatjuk. Pontosan egy évvel ezelőtt a Szex és New York egyik főszereplője, a Cynthia Nixon által alakított Miranda Hobbes karaktere a Nanushka Paige Tencel overalljában tűnt fel, mely a 2021-es tavasz-nyár kollekció egyik lélegzetelállító darabja volt.

Igazi sikertörténet

A tizenöt éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, mely hatalmas lehetőséget látott a Nanushkában, ezért az általuk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába. A Nanushka márka azóta 60-ról 500-ra növelte a nemzetközi viszonteladói számát a világon 50 országban és a 2016-os 335 millió forintos árbevétellel szemben 2018-ban már 2.6mrd Ft árbevételt és 300M Ft pozitív EBITDA eredményt, míg 2020-ban – a koronavírus okozta világgazdasági helyzet ellenére – már 7 milliárd forint árbevételt ért el.

(via)