Művészettörténet kvíz: csak a legnagyobb zsenik tudják a választ – Te átmennél a reneszánsz vizsgán?

Sandro Botticelli, az itáliai reneszánsz nagy alakja 1445. március 1-jén látta meg a napvilágot Firenzében, egy cserzővarga fiaként. Pályafutását ötvöstanoncként kezdte, ami alapjaiban határozta meg későbbi festészetének precíz, dekoratív vonalvezetését. Botticelli munkássága előtt tisztelegve készült el a mostani művészettörténet kvíz is, amely a korszak nagyjait és művészetüket mutatja be.
A művész Filippo Lippi mellett sajátította el a lágy színhasználatot, majd saját műhelyt nyitva a Medici-család egyik legkedveltebb udvari festője lett. Alkotásait a neoplatonista filozófia mély ismerete és az antik szépségideál iránti rajongás jellemezte. Karrierje csúcsán részt vett a római Sixtus-kápolna oldalfalainak kifestésében is. Élete utolsó szakaszában Savonarola prédikációinak hatása alá került, ami miatt stílusa komorabbá, vallásosabbá vált. A firenzei Ognissanti-templomban helyezték örök nyugalomra, közel gyermekkori otthonához.
E művészettörténet kvíz most lehetőséget ad arra, hogy felelevenítsd ismereteidet Sandro Botticelli és az itáliai reneszánsz nagy korszakáról. Készen állsz?
