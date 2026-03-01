Művészettörténet kvíz: csak a legnagyobb zsenik tudják a választ – Te átmennél a reneszánsz vizsgán?

Sandro Botticelli, az itáliai reneszánsz nagy alakja 1445. március 1-jén látta meg a napvilágot Firenzében, egy cserzővarga fiaként. Pályafutását ötvöstanoncként kezdte, ami alapjaiban határozta meg későbbi festészetének precíz, dekoratív vonalvezetését. Botticelli munkássága előtt tisztelegve készült el a mostani művészettörténet kvíz is, amely a korszak nagyjait és művészetüket mutatja be.

Sandro Botticelli születésnapja előtt tisztelegve az alábbi művészettörténet kvíz az itáliai reneszánsz világába repít el

Fotó: wikipédia Sandro Botticelli

Eredeti név: Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi néven született 1445. március 1-jén, a Botticelli (hordócska) becenevet bátyja után kapta.

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi néven született 1445. március 1-jén, a Botticelli (hordócska) becenevet bátyja után kapta. Mester és tanítvány: Filippo Lippi műhelyében tanult, majd a Medici-család legkeresettebb festőjeként a firenzei elit központi alakja lett.

Filippo Lippi műhelyében tanult, majd a Medici-család legkeresettebb festőjeként a firenzei elit központi alakja lett. Késői korszak: élete végén a radikális szerzetes, Savonarola hatására elfordult a világi témáktól, és több korábbi művét is elégette.

Reneszánsz művészettörténet kvíz Sandro Botticelli születésnapja alkalmából

A művész Filippo Lippi mellett sajátította el a lágy színhasználatot, majd saját műhelyt nyitva a Medici-család egyik legkedveltebb udvari festője lett. Alkotásait a neoplatonista filozófia mély ismerete és az antik szépségideál iránti rajongás jellemezte. Karrierje csúcsán részt vett a római Sixtus-kápolna oldalfalainak kifestésében is. Élete utolsó szakaszában Savonarola prédikációinak hatása alá került, ami miatt stílusa komorabbá, vallásosabbá vált. A firenzei Ognissanti-templomban helyezték örök nyugalomra, közel gyermekkori otthonához.

E művészettörténet kvíz most lehetőséget ad arra, hogy felelevenítsd ismereteidet Sandro Botticelli és az itáliai reneszánsz nagy korszakáról. Készen állsz?