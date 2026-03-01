Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Művészettörténet kvíz: csak a legnagyobb zsenik tudják a választ – Te átmennél a reneszánsz vizsgán?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 09:15
Március 1-jén ünnepeljük az itáliai reneszánsz egyik legkülönlegesebb mesterének születésnapját. A következő művészettörténet kvíz méltó főhajtás Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, azaz Sandro Botticelli és a reneszánsz mesterek öröksége előtt. Te hány kérdésre tudod a választ?
Etédi Alexa
Sandro Botticelli, az itáliai reneszánsz nagy alakja 1445. március 1-jén látta meg a napvilágot Firenzében, egy cserzővarga fiaként. Pályafutását ötvöstanoncként kezdte, ami alapjaiban határozta meg későbbi festészetének precíz, dekoratív vonalvezetését. Botticelli munkássága előtt tisztelegve készült el a mostani művészettörténet kvíz is, amely a korszak nagyjait és művészetüket mutatja be.

Sandro Botticelli festménye, akinek születésnapja alkalmából művészettörténet kvíz kérdésekkel érkeztünk.
Sandro Botticelli születésnapja előtt tisztelegve az alábbi művészettörténet kvíz az itáliai reneszánsz világába repít el
Fotó: wikipédia Sandro Botticelli 
  • Eredeti név: Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi néven született 1445. március 1-jén, a Botticelli (hordócska) becenevet bátyja után kapta.
  • Mester és tanítvány: Filippo Lippi műhelyében tanult, majd a Medici-család legkeresettebb festőjeként a firenzei elit központi alakja lett.
  • Késői korszak: élete végén a radikális szerzetes, Savonarola hatására elfordult a világi témáktól, és több korábbi művét is elégette.

Reneszánsz művészettörténet kvíz Sandro Botticelli születésnapja alkalmából

A művész Filippo Lippi mellett sajátította el a lágy színhasználatot, majd saját műhelyt nyitva a Medici-család egyik legkedveltebb udvari festője lett. Alkotásait a neoplatonista filozófia mély ismerete és az antik szépségideál iránti rajongás jellemezte. Karrierje csúcsán részt vett a római Sixtus-kápolna oldalfalainak kifestésében is. Élete utolsó szakaszában Savonarola prédikációinak hatása alá került, ami miatt stílusa komorabbá, vallásosabbá vált. A firenzei Ognissanti-templomban helyezték örök nyugalomra, közel gyermekkori otthonához.

E művészettörténet kvíz most lehetőséget ad arra, hogy felelevenítsd ismereteidet Sandro Botticelli és az itáliai reneszánsz nagy korszakáról. Készen állsz?

Ki festette a firenzei Santa Maria delle Grazie-kolostor refektóriumában található 'Az utolsó vacsora' című freskót?

Merülj el az itáliai reneszánsz művészetben az alábbi videóban is:

