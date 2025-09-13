William Shakespeare valódi énje: titkos férfi szerelmét ábrázolja ez a portré?

„Az 1980-as években vált divatossá az elmélet, miszerint William Shakespeare valójában a saját neméhez is vonzódott. Mivel nős volt és gyerekei születtek, ezért úgy gondoljuk, hogy egyes szonetteket nőknek, másokat férfiaknak címzett. Esetében a biszexuális jelzőt használni nagyon is helyénvalónak tűnik” – nyilatkozta korábban két brit professzor, Sir Stanely Wells és dr. Paul Edmonsona a brit Telegraph-nak. A kutatásuk után végleg elterjedt a világhírű angol drámaíróról, hogy nemcsak nőket, hanem férfiakat is szeretett; nemrég pedig újabb erre utaló bizonyítékkal álltak elő a kutatók.

Henry Wriothesley southampton-i gróf lehetett William Shakespeare szeretője.

Fotó: Wikipédia-Aileen Ribeiro

William Shakespeare és a southamptoni gróf portréja

A tudósok azután kezdtek foglalkozni ismét a Rómeó és Júlia szerzőjének szexualitására vonatkozó kérdéskörrel, hogy előkerült I. Erzsébet udvari festőjének, Nicholas Hilliardnak egy műve az 1590-es évekből. A szakértők azonosították a portrén a harmadik southamptoni grófként ismert Henry Wriothesley-t, akinek családjánál volt a festmény egészen a közelmúltig – számolt be a BBC. Eddig ugyan semmi különös nincs a történetben, csakhogy Shakespeare két költeményét is Wriothesley-nek ajánlotta, és a megszokott mecénási gesztusnál jóval szenvedélyesebb szavakkal illette őt.

Shakespeare házassága Mindössze 18 éves volt Shakespeare, amikor beleszeretett a 26 éves Anne Hathaway-be. Anne egy kisvárosban élt, Stratfordtól sétatávolságra. A feltételezések szerint az ifjú William és Anne egy séta közben találkozott egy falvakat összekötő úton. A pár 1582. november 6-án házasodott össze, Anne ugyanis teherbe esett. Végül három gyerekük született: Susanna és az ikrek – Hamnet és Judit. Azt is biztosan tudjuk, hogy pár évvel a házasságkötése után Shakespeare Londonba költözött, hogy hírnévre és vagyonra tegyen szert. Sokan ezt bizonyítéknak tekintik arra, hogy elhagyta a feleségét és három gyerekét, noha az is tény, hogy rendszeresen hazajárt.

A tudósokat már a korabeli portrén látható férfi erotikus megjelenése is meglepte, de leginkább az a rongálás lett nekik gyanús, amelyet a kép hátulján fedeztek fel. Amikor kivették a keretéből a portrét, észrevették, hogy a festmény szívekkel tarkított hátlapját valaki megrongálta, és a szíveket pikkekre festette át. Ez a lépés a tudósok szerint heves érzelmekre és személyes indulatokra utalhat, amelyek egy szerelmi csalódás lenyomatai lehetnek. A feltételezések szerint Shakespeare kaphatta a képet a southamptoni gróftól, majd sértődötten visszaadhatta, amikor Wriothesley 1598-ban feleségül vette Elizabeth Vernont.