Isten éltesse a nótakirálynőt: Bangó Margit ma 76 éves lett – Mennyire ismered a legnagyobb slágereit?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 10:45
A Kossuth-díjas nóta-legenda 76. születésnapja alkalmából felelevenítjük azokat a legikonikusabb Bangó Margit dalokat, amelyek nemzedékeket vettek rá a sírva-vigadásra. Most kiderül, mennyire ismered a művésznő slágereit!
Pópity Balázs
Nem fog rajta az idő. Bangó Margit még ma is korát meghazudtolóan sugárzik az életerőtől. A színpadon látva nehéz elhinni, hogy már fél évszázada a színpadon van, hiszen még mindig ugyan olyan lehengerlő az előadása, mint amikor először rabolta el az ország szívét.

Bangó Margit amikor nótát énekel, a hangjával és a lelkével is simogatja a közönséget. Talán ez az a különleges varázs, amiért a közönség több mint öt évtizede képtelen betelni vele és a mai napig teltházas koncerteket ad. Pályafutása során újra és újra bebizonyította, hogy a kitartás és a hit valóban hegyeket mozgat meg, és hogy a zene az a nyelv, amely képes összekötni a generációkat. Életében kosarazott már ki olajsejket is és az egyetlen magyar énekes, aki a halála előtt múzeumot kapott. Legutóbb súlyos betegsége miatt szerepel a hírekben, szóval innen is jobbulást kívánunk a korszakos legendának.

Bangó Margit tehetsége családi örökség

Bangó Margit 1950. április 4-én Vásárosnaményben látta meg a napvilágot egy 9 tagú családban Szabó Margit néven. Muzikalitását felmenőitől örökölte, ugyanis a családja már 300 évre visszamenőleg is hivatásszerűen foglalkozott a zenével. 16 évesen költözött fel Budapestre, ahol nem sokkal később beindult a karrierje.

A rádiótól a világszínpadig

Amikor 1967-ben megnyíltak előtte a Magyar Rádió kapui, még senki sem sejtette, hogy ekkora sztárrá fog válni. Margit azonban nem elégedett meg a hazai sikerekkel: a 100 Tagú Cigányzenekarral karöltve bejárta a földgolyót, és mindenhol learatta a babérokat. 2006-ban vehette át a Kossuth-díjat a cigányzene magas színvonalú műveléséért.

Mennyire ismered Bangó Margit slágereit? Töltsd ki a kvízt!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
