Bangó Margit lánya megszólalt a Borsnak édesanyja állapotáról: „Egy igazi harcos”

Bangó Margit már korábban is megjárta a poklot súlyos betegsége miatt, ám nemrég ismét kórházba került. Emilio és Tina korábban arról nyilatkozott, hogy nem kell a rémhírekkel foglalkozni, mivel a Kossuth-díjas művésznő a gyógyulás útjára lépett. Bangó Marika, az énekesnő lánya most a Borsnak elárulta, hogy a hírek igazak és tényleg egyre jobb állapotban van édesanyja.

Bangó Marika édesanyja, Bangó Margit már régóta küzd daganatos betegségével (Fotó: Bangó Marika)

Bangó Margit állapota egyre csak javul

Szerencsére egészen jól bírja a kezeléseket. Jelenleg immunterápiát kap, és Isten és az orvosok segítségével javul az állapota. Az ottani orvosoknál ő nagyon jó kezekben van és tényleg, ő egy igazi harcos

– mondta lapunknak Bangó Marika.

A művésznő tágas családja minden nap azon van, hogy a mulatós zene királynője minél hamarabb csatlakozhasson újra a családi ebédekhez. „Teljes mértékben élvezi a család támogatását. Én még akkor is bejártam hozzá, amikor a járás nagyon nehézkesen ment, de rajtam kívül is mindenki látogatja őt a kórházban” - árulta el az énekesnő, akinek szintén meggyűlt a baja egészségével kapcsolatban az elmúlt időben.

Bangó Marika műtétre vár a gerince miatt (Fotó: Szabolcs László)

Bangó Marika is a gyógyulás útján

A hamarosan dédnagymamai örömök elé néző énekesnő korábban arról nyilatkozott lapunknak, hogy ismét kiújult a gerincproblémája, ami a mindennapi életet is megnehezíti számára. A járás és még egy zokni felvétele sem ment egyszerűen Marikának, ám azóta sokat javult az állapota.

Idén megvoltak már az első fellépéseim és szerencsére zökkenőmentesen zajlottak. Az állapotom egyre csak javul és elkezdtem gondolkodni, hogy mennyire is van szükségem a műtétre, amiről még tavaly konzultáltam az orvosommal. Nyilván segített az is, hogy sikerült kipihennem magam az ünnepek alatt és elhatároztam, hogy kicsit visszaveszek a tempóból

– mesélte Bangó Marika.

Bangó Margit lányának nem csupán a gerincével, de a fogaival is voltak problémái, amikkel szintén orvoshoz fordult. „Mindig azt mondom, hogy mintha a fogaim össze lennének kötve a gerincemmel és ezen jókat szoktam nevetni. Mert ugye szájsebészeti gondjaim is voltak és nyolc hónapig kezeltek vele, ám ahogy elmúlt a fájdalmam a számban, úgy a lábamat sem éreztem már annyira. Nem tudom, hogy ez hogyan függ össze, de mindenesetre ez így történt” – jegyezte meg Bangó Marika.