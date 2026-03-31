BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ki lesz Az év párja? - A sztárok esküvői után 2026 a rajongók éve lesz

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 11:35
A sztárok már megmutatták, milyen egy álomesküvő – most rajtad a sor, hogy elkápráztasd az országot a tiéddel! Még tart a nevezés Az év párja 2026 nyereményjátékra.
Bors
A szerző cikkei

2025 bővelkedett romantikus pillanatokban: egymást érték a sztáresküvők, amelyek hetekig lázban tartották a rajongókat. Kimondta a boldogító igent Krausz Gábor és kedvese, hatalmas figyelem övezte Curtis esküvőjét, és Emilio lánya, Tina nagy napja is sokakat megérintett. A meghitt ceremóniák, látványos ruhák és könnyfakasztó pillanatok újra bebizonyították: az esküvő mindenki életében különleges esemény.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjén minden csodálatosan alakult (Fotó: Bors)

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Stars-ban találtak egymásra, meghitt hangulatú családias esküvőjük hajnalig tartó bulival zárult. A Bors egyedüli médiumként lehetett jelen és fotózhatott. A képek önfeledt boldogságról árulkodnak.

Curtis az Ázsia Expressz forgatásán határozta el, hogy „Székit” farag Judie-ból, álmai valóra váltak, egy romantikus naplemente alkalmával elhatározták, hogy összekötik életüket. A Bors még az esküvői ruhapróbán is készíthetett néhány gyönyörű fotót.

Curtis és Judie első hitvesi csókját óriási éljenzés fogadta (Fotó: Bors /  Bánkúti Sándor)

Gáspár Tina, Emilio lánya tavaly november 21-én mondta ki a boldogító igent. A hosszú jegyesség hat éven át tartott, de megérte várni, hiszen boldogságukat hatalmas roma esküvővel szentesítették. A Bors esküvői fotói vidám pillanatokról tanúskodnak.

Emilio lánya esküvője: Bangó Margit gyönyörű otthonában történt a kikérés, itt látta először a vőlegény kis Tinát (Fotó: Bors)

Ki lesz Az év párja 2026-ban?

Bár egy híresség lagzija mindig reflektorfényben van, a legszebb történetek nemcsak a sztárok világában születnek! A hétköznapi emberek számára Az év párja 2026 nyereményjáték hozhatja el a sikert. 2025-ben hatalmas érdeklődés kísérte a versenyt, várhatóan most sem lesz ez másképp! Az idei évben összesen 16 millió forintnyi nyeremény talál gazdára!

A fotópályázaton bárki büszkén megmutathatja élete egyik legszebb pillanatát. Ráadásul nemcsak az ifjú párok szállhatnak versenybe! Az esküvői torták készítői és az éles szemű esküvői fotósok is lehetőséget kapnak! Április 8-áig ugyanis három kategóriában lehet nevezni a vármegyei oldalakon és az evparja.borsonline.hu felületén.

 

A vármegyei közönségszavazás után komoly nyeremények várják a legjobbakat, majd országos szinten is gazdára találnak a fődíjak. Az év párja kategória győztese 1,5 millió forintot nyer! Az év esküvői tortája és Az év esküvői fotósa pedig 500 000 Ft pénznyereményben részesül.

 

Két értékes különdíj is gazdára talál: a Bors 1 millió forintos elismerése Az év legemlékezetesebb igenjének jár! A Mindmegette különdíja pedig 1 millió forint pénznyereményt hoz Az év esküvői tortája készítőjének konyhájára.

@borsonline

Játssz és nyerj! A boldogító igen, a házaspár, a fotós és a torta… Egy romantikus történet főszereplői. 2026-ban „Az év párja" fotópályázaton még ennél is több nyertes születhet!

♬ eredeti hang – Bors - Bors
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
