A többség megbukik ezen a kvízen: szinte senki nem ismeri már ezeket a szavakat

Nyelvünk bizony sokat változott az utóbbi 100 évben: azoknak a szavaknak a többsége, amiket még jól ismertek, sőt, használtak a nagyszüleink, dédszüleink, mára teljesen kikoptak a mindennapi beszédből. Kvízünkből most te is megtudhatod, mennyire ismered ezeket a régi magyar szavakat és kifejezéseket. Figyelem! Ez a teszt nem lesz könnyű! Mi előre szóltunk!
