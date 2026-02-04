A többség megbukik ezen a kvízen: szinte senki nem ismeri már ezeket a szavakat

Nyelvünk bizony sokat változott az utóbbi 100 évben: azoknak a szavaknak a többsége, amiket még jól ismertek, sőt, használtak a nagyszüleink, dédszüleink, mára teljesen kikoptak a mindennapi beszédből. Kvízünkből most te is megtudhatod, mennyire ismered ezeket a régi magyar szavakat és kifejezéseket. Figyelem! Ez a teszt nem lesz könnyű! Mi előre szóltunk!

Kőkemény kvíz: a következő régi magyar szavak és kifejezések jelentését már csak lexikonokban találod meg Fotó: Pixabay

Régi magyar kifejezések kvíze: nagymamáink még ismerték ezeket a szavakat