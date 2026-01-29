Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mennyire ismered a fiatalok szlengjét? Ez a hét szó a többségen garantáltan kifog

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 12:00
szlengkvíz
Most mutasd meg, mennyire ismered a fiatalok nyelvét! Ebből a kvízből minden kiderül!

Könnyen lehet, hogy ez lesz az a kvíz, ami az olvasóink többségén kifog majd! Kétségtelen, hogy nyelvünk folyamatosan változik, és míg egyes kifejezések kikopnak, addig mások először csak a szlengben, majd pedig a köznyelvben is egyre inkább meghonosodnak. Teszteld magad, hogy megtudd, mennyire vagy képben, ha a fiatalabb generációk beszédéről van szó!

Kvíz: mennyire ismered a mai szlenget?
Kvíz: mennyire ismered a mai szlenget?  Fotó: Unsplash

Kvíz: mennyire ismered a mai fiatalok szlengjét?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mit jelent a rizz szó?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu