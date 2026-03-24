BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jules Verne-kvíz a legnagyobb kalandoroknak – Mennyire emlékszel gyermekkorod hőseire?

sci-fi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 13:15
műveltségi kvízekirodalmi kvízekjules verneregény
Jules Verne az egyik legnagyobb francia regényíró, akinek művein generációk nőttek fel. Komoly szerepe volt a tudományos-fantasztikus irodalom létrejöttében, izgalmas kaland- és sci-fi regényei a mai napig nem évültek el, hőseivel és lebilincselő világával könnyedén tudunk azonosulni. Hoztunk egy izgalmas kvízt, amelyben felidézheted Jules Verne hőseinek kalandjait. Tedd próbára a tudásod, mennyire emlékszel a halhatatlan történetekre?
Fehér Lilla
A szerző cikkei

Jules Verne 1828. február 8-án született a franciaországi Nantes városában. Apja ügyvéd volt, ezért Jules is elvégezte a jogot, de mivel inkább a természettudományok érdekelték, ezért soha sem praktizált. Írói pályája nem indult zökkenőmentesen, de az 1862-ben megjelent Öt hét léghajón című művével áttörést ért el, és onnantól kezdve már kizárólag az írásnak szentelhette az idejét. Mivel rajongott a természettudományokért, a felfedezésekért és az új találmányokért, regényei alapjait is ezek a témakörök határozták meg. Olvasóit elrepítette a Holdra, a legmagasabb hegycsúcsokra vagy éppen a tenger mélyére. Történeteiben legtöbbször a valóság és a képzelet határán egyensúlyozott, de bizonyos művei teljesen elrugaszkodtak a valóságtól. 

Jules Verne egyik regényében szereplő mechanikus elefánt.
Jules Verne regényeiben ötvözte a tudományos fantasztikumot a valósággal. 
Fotó: Hemis via AFP / AFP

Jules Verne-kvíz 

Világszerte a legtöbbet fordított írók közé tartozik, művei eddig 148 nyelven jelentek meg. A magyar közönség Verne Gyula néven ismerte meg, első hazai fordítása 1865-ben jelent meg, könyvei Jókai Mórra és Kartinthy Frigyesre is nagy hatást gyakoroltak. Még az olyan világhírű tudósok is a tisztelői közé tartoztak, mint Szilárd Leó, Teller Ede vagy Gábor Dénes. Műveiből közel 200 filmfeldolgozás született. Az író manapság is akkora népszerűségnek örvend, hogy szülővárosában múzeumot szenteltek neki, ahol a látogatók nemcsak megcsodálhatják, de ki is próbálhatják a regényeiben fellelhető különleges találmányait.  Jules Verne bár sosem járt Magyarországon, de kedvelte a magyarokat és több hazánkhoz kapcsolódó regényt is írt: Sándor Mátyás, A dunai hajós, Várkastély a Kárpátokban (Kolcvár), Storitz Vilmos titka. Kvízünkben most tesztelheted, mennyire emlékszel az izgalmas történetekre és a regényhősökre.

Készen állsz? Indulhat a kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik regényben szerepel Nemo kapitány?

Nosztalgiázz a Nemo kapitány 1969-es trailerével:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
