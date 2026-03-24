Jules Verne-kvíz a legnagyobb kalandoroknak – Mennyire emlékszel gyermekkorod hőseire?

Jules Verne 1828. február 8-án született a franciaországi Nantes városában. Apja ügyvéd volt, ezért Jules is elvégezte a jogot, de mivel inkább a természettudományok érdekelték, ezért soha sem praktizált. Írói pályája nem indult zökkenőmentesen, de az 1862-ben megjelent Öt hét léghajón című művével áttörést ért el, és onnantól kezdve már kizárólag az írásnak szentelhette az idejét. Mivel rajongott a természettudományokért, a felfedezésekért és az új találmányokért, regényei alapjait is ezek a témakörök határozták meg. Olvasóit elrepítette a Holdra, a legmagasabb hegycsúcsokra vagy éppen a tenger mélyére. Történeteiben legtöbbször a valóság és a képzelet határán egyensúlyozott, de bizonyos művei teljesen elrugaszkodtak a valóságtól.

Jules Verne regényeiben ötvözte a tudományos fantasztikumot a valósággal.

Fotó: Hemis via AFP / AFP

Jules Verne-kvíz

Világszerte a legtöbbet fordított írók közé tartozik, művei eddig 148 nyelven jelentek meg. A magyar közönség Verne Gyula néven ismerte meg, első hazai fordítása 1865-ben jelent meg, könyvei Jókai Mórra és Kartinthy Frigyesre is nagy hatást gyakoroltak. Még az olyan világhírű tudósok is a tisztelői közé tartoztak, mint Szilárd Leó, Teller Ede vagy Gábor Dénes. Műveiből közel 200 filmfeldolgozás született. Az író manapság is akkora népszerűségnek örvend, hogy szülővárosában múzeumot szenteltek neki, ahol a látogatók nemcsak megcsodálhatják, de ki is próbálhatják a regényeiben fellelhető különleges találmányait. Jules Verne bár sosem járt Magyarországon, de kedvelte a magyarokat és több hazánkhoz kapcsolódó regényt is írt: Sándor Mátyás, A dunai hajós, Várkastély a Kárpátokban (Kolcvár), Storitz Vilmos titka. Kvízünkben most tesztelheted, mennyire emlékszel az izgalmas történetekre és a regényhősökre.

Készen állsz? Indulhat a kvíz?