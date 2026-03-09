Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kőkemény helyesírási kvíz: okosabb vagy mint egy negyedikes? – Teszteld a tudásod

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 14:15
Emlékszel még az általános iskolai nyelvtanórákra? Nem stresszeltél, hanem alig vártad a tollbamondást? Szerettél fogalmazást írni, és nem rettentél vissza egy nyelvtan röpdolgozattól? Itt az ideje, hogy felnőttként is leteszteld a tudásod ebben a helyesírási kvízben, hogy megtudd, mire emlékszel. Felkészültél?
Szabó Eszter Sára
A magyar helyesírás igazi útvesztő, ha nem vagy elég felkészült: vannak szavak, amelyeket már gyerekként megtanultunk helyesen írni, és ösztönből írjuk le, másokon viszont még a leggyakorlottabb nyelvészek is elbizonytalanodnak. Egybe vagy külön? Hosszú vagy rövid? Netán kötőjellel vagy anélkül? Legújabb helyesírási kvízünkben most kifejezetten olyan cseles, gyakran elrontott szavakat szedtünk egy csokorba, amelyek még a profik is elhibáznak.

Helyesírási kvízben szereplő betűk szétszórva egy asztalon.
Kőkemény helyesírási kvíz a legnehezebb magyar szavakból
Fotó: Kongpraphat /  Shutterstock 
  • Ezek a leggyakoribb helyesírási csapdák.
  • Iskolai szintű, de trükkös kérdések várnak rád.
  • Gyors, szórakoztató helyesírási kvíz csak a legműveltebbek számára.

Nagy helyesírási kvíz: vajon okosabb vagy egy ötödikesnél?

Lehet, hogy az iskolapadban még gond nélkül mentek ezek a feladatok, de az évek során ez a tudás megkopott. Vajon most is olyan biztos a tudásod, mint annak idején? Jöjjön most tíz kérdés, tíz nehéz döntés, hogy a végén kiderüljön, okosabb vagy-e egy negyedikesnél. Ha hibátlanul teljesítesz, nyugodtan bevésheted magadnak gondolatban a csillagos ötöst, mert ezt tényleg nem sokan mondhatják el magukról.

Mennyire ismered a magyar helyesírás szabályait?

Kvízünkben ezúttal olyan cseles szavakat válogattunk össze, amik még a profi, a Magyar helyesírási kéziszótárt naponta forgató embereken is ki tudnak fogni. Bár a nyelvtanórákon biztosan te is találkoztál már velük, könnyen előfordulhat, hogy a gyakorlatban mégsem emlékszel rájuk olyan pontosan, mint gondolnád. Ha viszont mégis, azonnal bevésheted magadnak gondolatban a dicséretes ötöst!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik szót írtuk le helyesen?

További helyesírási kvíz kérdésekért nézd meg az alábbi videót:

Ezeket a helyesírási kvízeket kitöltötted már?

 

