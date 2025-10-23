BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Helyesírási kvízt kitöltő nő

Hatalmas helyesírási kvíz: 10 szó, amit mindenki rosszul ír – Te tudod melyik a helyes változat?

magyar nyelv
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 11:15
helyesírási tesztkvíz
Egybe, külön, kötőjellel, hosszú vagy rövid magánhangzóval? Most egy olyan helyesírási kvízt hoztunk neked, ami óriási próbatétel elé állítja a nyelvérzéked! Bizonyítsd be, hogy a legjobbak között vagy!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A magyar helyesírás tele van rejtelmekkel, ami gyakran még a magyar anyanyelvűeket is próbára teszi. Te vajon hogyan írnád a következő szavakat: egybe, külön, kötőjellel, hosszú vagy rövid magánhangzóval? Most a helyesírási kvízből kiderül, mennyire jó a nyelvérzéked!

Helyesírási kvíz a legjobbaknak
Ez a helyesírási kvíz óriási próbatétel elé állítja a nyelvérzéked!
Fotó: Cookie Studio /  Shutterstock 

Hatalmas helyesírási kvíz – vajon kirázod a kisujjadból vagy megbuksz?

A magyar helyesírás káprázatos, ugyanakkor olykor rendkívül nehéz, hiszen számtalan buktatója van, gondolj csak a j és az ly vagy az egybeírás szabályára. A helyesírás azonban sokkal több, mint iskolai követelmény, ugyanis a mindennapi kommunikáció alapja. A hibátlan helyesírással ezért nemcsak a műveltségedet igazolod, hanem azt is, hogy mennyire figyelsz a részletekre. Vajon hány pontot sikerül elérned a kvízben? Itt az ideje, hogy megcsillogtasd fergeteges nyelvérzéked!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hogyan írjuk helyesen?

További izgalmas és érdekes kérdésekért nézd meg az alábbi videót:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu