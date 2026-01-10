Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Kegyetlen helyesírási kvíz: ezen a magyarok fele biztosan elbukik

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 18:30
Mennyire magabiztos a nyelvtantudásod? Elsőre felismered a helyes alakokat, vagy olykor téged is megtréfálnak a szabályok? Töltsd ki a legújabb helyesírási kvízünket, és minden kiderül!
Boncza Léda
A gyönyörű, de bonyolult magyar nyelvünk sajátossága, hogy tele van apró csapdákkal és kivételekkel, amik újra és újra meglepnek bennünket. Még akkor is, amikor azt gondoljuk, már álmunkból felkeltve is pontosan tudjuk, hogyan írunk bizonyos szavakat helyesen. Ha úgy érzed, neked elég magabiztos a nyelvtani tudásod, töltsd ki helyesírási kvízünket! Most kiderül, tényleg kivételes-e a nyelvérzéked!

Helyesírási kvíz: rajtad kifognak ezek a trükkös magyar szavak?
Fotó: Gábor Zoltán / Bors
  • A magyar nyelv és helyesírás tele van bonyolult szabályokkal és trükkös kivételekkel.
  • A j vagy ly kérdése olykor még a rutinos nyelvtanosokat is zavarba hozza.
  • Kvízünkkel most tesztelheted, te tudod-e, hogyan írjuk helyesen ezeket a szavakat.

Kőkemény helyesírási kvíz: j vagy ly? Teszteld a nyelvtantudásod!

A j-s és az ly-os szavak a magyar nyelvtan azon területei közé tartoznak, amelyek olykor még a legjobb nyelvérzékkel megáldottakon is kifognak. Gyakran úgy érezzük, hogy tudásunk biztos alapokon nyugszik, de jön egy bonyolultabb vagy ritkábban használt kifejezés, és máris elgondolkodunk, komolyan mérlegelünk, és csak meredünk a papírlapra vagy a billentyűzetre tétován.

Ebben a helyesírási kvízben senkit sem kímélünk – még a tökéletes tollbamondókat sem. Rajtad vajon kifog a magyar nyelv kegyetlen szépsége? Válaszolj a kvízkérdésekre, és kiderül!

