Nagy Feró születésnapi zenei kvíz – Mennyire ismered a rocklegendát?

Könnyed zenei kvízzel köszöntjük Nagy Ferót a születésnapja alkalmából. A kérdések végigvezetnek egy hosszú és fordulatos pályán, a zenekaroktól és daloktól a filmes és televíziós szerepekig.
Zenei kvízünk nem száraz tudáspróba, inkább egy játékos visszatekintés arra, mennyi mindenhez volt köze Nagy Ferónak az elmúlt évtizedekben. Akkor is élvezetes kihívás, ha nem vagy megszállott Beatrice rajongó, és akkor is, ha kívülről fújod a dalokat és a zenekari sztorikat. A lényeg nem a zenei kvíz hibátlan kitöltése, hanem az, hogy felismered-e azt a világot, amit Nagy Feró neve fémjelez.
Nézd meg az alábbi videóban a Feróval készült interjút is:
