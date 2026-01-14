Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Nagy Feró születésnapi zenei kvíz – Mennyire ismered a rocklegendát?

Nagy Feró
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 08:45
zenei kvízszületésnapBeatrice
Nagy Feró neve összeforrt a magyar rockkal, a legendákkal és a megkerülhetetlen slágerekkel. Ez a zenei kvíz most játékos formában teszi próbára, mennyire vagy képben Feró pályájával.
Etédi Alexa
Könnyed zenei kvízzel köszöntjük Nagy Ferót a születésnapja alkalmából. A kérdések végigvezetnek egy hosszú és fordulatos pályán, a zenekaroktól és daloktól a filmes és televíziós szerepekig.

Zenei kvíz Nagy Feró szülinapja alkalmából
Zenei kvíz Nagy Feró születésnapja alkalmából - te kipróbálod magad?
Fotó: Karnok Csaba /  Délmagyarország
  • Klasszikus zenekarok, ikonikus szerepek, emlékezetes fordulatok.
  • Könnyed kérdések, nem lexikonízű fejtörők.
  • Sztorizós hangulat Feró születésnapjára hangolva.

Zenei kvíz Nagy Feróról: rocktörténelem kérdésről kérdésre

Zenei kvízünk nem száraz tudáspróba, inkább egy játékos visszatekintés arra, mennyi mindenhez volt köze Nagy Ferónak az elmúlt évtizedekben. Akkor is élvezetes kihívás, ha nem vagy megszállott Beatrice rajongó, és akkor is, ha kívülről fújod a dalokat és a zenekari sztorikat. A lényeg nem a zenei kvíz hibátlan kitöltése, hanem az, hogy felismered-e azt a világot, amit Nagy Feró neve fémjelez.

Kezdhetjük?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik zenekar énekese volt Nagy Feró 1981-85 között?

Nézd meg az alábbi videóban a Feróval készült interjút is:

