Omega kvíz: vajon mennyit tudsz Kóbor János legendás zenekaráról? Csak igazi rajongóknak

Te is bírtad az Omegát? Akkor gyere és tarts velünk egy Omega kvízre és idézd fel a zenekar ikonikus pillanataid és persze dalait, Kóbor János halálának évfordulója alkalmából.

Omega kvíz: vajon mennyit tudsz Kóbor János legendás zenekaráról?

Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Az Omega igazi újítónak számított a korában.

Kóbor János meghatározó alakja volt a magyar zenei életnek.

Hibátlanul csak a legnagyobb Omega rajongók tudják kitölteni a kvízt.

Omega kvíz Kóbor János halálának évfordulója alkalmából

A legendás Omega rockegyüttes 1962-ben alakult és hamar kiderült, hogy igazi újítónak számítanak a magyar könnyűzenei életben. Például az 1969-ben megjelent 10000 lépés volt az első kinyitható lemezborító, ebből készült az első önálló tévéshow, a Tízezer lépés – Omega Show címen, és ha hiszed ha nem, az Omega elsőként jutott ki az Egyesült Királyságba. Sőt, az Omega volt az első együttes, melyet a Magyar Állami Hangversenyzenekar kísért, nekik volt először digitális stúdiójuk és elsőként jelent meg CD-jük és DVD-jük is.

Kóbor János 1943-ban született Budapesten. „Mecky” karrierje során a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjat is elnyerte. 1962-től haláláig az Omega együttes meghatározó énekese maradt, sajátos hangja és színpadi stílusa tette ismerté. Olyan világszerte is ismert dalokat köszönhetünk a zenekarnak, mint a Gyöngyhajú lány, Petróleumlámpa és az Égi vándor.

Most egy kis nosztalgiára hívünk. Töltsd ki az Omega kvízünket, és közben emlékezz meg a legendás frontemberről, Kóbor Jánosról.