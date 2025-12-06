Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Omega kvíz: vajon mennyit tudsz Kóbor János legendás zenekaráról? Csak igazi rajongóknak

zenei kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 10:35
Omegakvíz
4 éve ezen a napon halt meg a legendás együttes énekese, Kóbor János. Zenekara egész generációk meghatározó együttese volt. Lássuk mekkora rajongo vagy! Töltsd ki az Omega kvízt!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Te is bírtad az Omegát? Akkor gyere és tarts velünk egy Omega kvízre és idézd fel a zenekar ikonikus pillanataid és persze dalait, Kóbor János halálának évfordulója alkalmából. 

Kóbor János az Omega együttes frontembere, töltsd ki az Omega kvízünket.
Omega kvíz: vajon mennyit tudsz Kóbor János legendás zenekaráról?
Fotó: Máté Krisztián / Ripost
  • Az Omega igazi újítónak számított a korában.  
  • Kóbor János meghatározó alakja volt a magyar zenei életnek.
  • Hibátlanul csak a legnagyobb Omega rajongók tudják kitölteni a kvízt.

Omega kvíz Kóbor János halálának évfordulója alkalmából  

A legendás Omega rockegyüttes 1962-ben alakult és hamar kiderült, hogy igazi újítónak számítanak a magyar könnyűzenei életben. Például az 1969-ben megjelent 10000 lépés volt az első kinyitható lemezborító, ebből készült az első önálló tévéshow, a Tízezer lépés – Omega Show címen, és ha hiszed ha nem, az Omega elsőként jutott ki az Egyesült Királyságba. Sőt, az Omega volt az első együttes, melyet a Magyar Állami Hangversenyzenekar kísért, nekik volt először digitális stúdiójuk és elsőként jelent meg CD-jük és DVD-jük is.  

Kóbor János 1943-ban született Budapesten. „Mecky” karrierje során a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjat is elnyerte. 1962-től haláláig az Omega együttes meghatározó énekese maradt, sajátos hangja és színpadi stílusa tette ismerté. Olyan világszerte is ismert dalokat köszönhetünk a zenekarnak, mint a Gyöngyhajú lány, Petróleumlámpa és az Égi vándor.  

Most egy kis nosztalgiára hívünk. Töltsd ki az Omega kvízünket, és közben emlékezz meg a legendás frontemberről, Kóbor Jánosról.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Kóbor Jánosnak 14 éve született lánya, akit egy Omega-slágerről neveztek el. Melyik volt ez a dal, azaz mi a lánya keresztneve?

Hallgasd meg az egyik legnépszerűbb Omega slágert:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu