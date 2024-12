Nagy Feró: „Amíg élek, a Beatrice is él”

Nagy Feró és a rock örök, így természetesen a Beatrice is az marad. A Kossuth-díjas zenész a rock&roll megújulásáról, szerelmi csalódásról és a szabadság érzéséről mesélt.

A Nagy Feró dalok örökzöldek, a Beatrice hamarosan új albummal jelentkezik (Fotó: Ladóczki Balázs)

Nagy Feró: „Rengetegen jöttek volna zenélni hozzánk”

Amíg én élek, addig a Beatrice is él, nem kell izgulni! Voltak olyan pillanataim, amikor arra gondoltam, hogy abba kell hagyni, de az az igazság, hogy a Beatrice tényleg minden nehéz helyzetből felállt már és visszajött, úgyhogy szó sincs befejezésről

- kezdi Feró, aki reagált arra is, hogy a közelmúltban a Beatrice halálhírét is keltették. – Nehéz ezt komolyan venni. Sokszor állt már a sor az ajtó előtt, mert annyian jöttek volna a Beatricébe játszani. Most is így történt: rengetegen szerették volna erősíteni a zenekart, többek között Csillag Endre is, aki játszott már többek között az EDDÁ-ban és a Bikini együttesben is. Felhívtam és odaadtam neki néhány korábbi dalszövegemet, hogy csináljon vele valamit, ő pedig néhány nap múlva visszatért, hogy elkészült az első. Azt kell mondjam, amikor először meghallottam a végeredményt, megnyugodtam. 2025-re mi leszünk a legjobb zenekar!

S hogy miben lesz más az új album, A Beatrice legendája? Feró szerint lesznek meglepetések, hiszen olyan dal is hallható lesz majd rajta, ami eddig nem volt rá jellemző.

Rengeteg kész dalszövegem van régről, amiket én írtam, csak nem használtuk fel őket. Valaki más lelkivilágára zenét írni egészen elképesztő teljesítmény, de Endrének ez sikerült. Zseniális nótákat írt és annyira jól működött a közös munka, hogy úgy döntöttünk, kiadunk egy teljes lemezt, így született meg az ötlet.

Nagy Feró fáradhatatlan, az új albumon meglepetés is lesz (Fotó: Nagy Gábor)

Nagy Feró : „A szabadság veszélyes dolog”

Az énekes elárulta nekünk, hogy volt olyan dalszövege, ami egy harminc évvel ezelőtti emléke alapján íródott, többek között ez volt az egyik, amit Csillag Endrének odaadott, a lelkére kötve, hogy számára ez az egyik legfontosabb.

Egyszer Sevillában ültem egy pohár bor társaságában az óceán parton, és azon gondolkoztam, hogy az óceánon milyen iszonyú nagy a szabadság. Őrületes életérzés volt. Az óceán veszélyes és a szabadság is veszélyes. Mondanom sem kell, fantasztikus dal született ebből.

Feró úgy nyilatkozott, az új album szenzációs lett, ékes példája annak, hogy a rock&roll a 21. században is képes megújulni. – „Van rajta egy szerelmes dal, amelynek hosszú története van. Drámai volt és nem nekem való, nem éreztem magaménak, nem is akartam elénekelni, a címe az, hogy ‘Te meg én’. Valahogy úgy érzem, egy rocker nem siránkozhat, hogy elhagyta a szerelme. Endre viszont visszadobta és megfűzött, hogy nekem kell énekelnem, nem bántam meg.”