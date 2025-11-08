Nagy Deák Bill Gyula-kvíz – Mennyire ismered a magyar blueskirály zenei munkásságát?

Deák Bill Gyula blues-mottója: „A blues egy életforma, egy életérzés - magával ragad, és nem ereszt.” – ezt pedig nála jobban egyetlen hazai blues zenész sem igazolja jobban. Izgalmas zenei kvízzel tisztelgünk Bill Kapitány előtt 77. születésnapja alkalmából.
1948. november 8-án, Budapesten született a blues hazai nagykövete, Deák Bill Gyula (aki sajnos nemrég veszítette el szeretett feleségét), és aki nélkül ma nem létezne a magyar blues zene. Bár énektanárai fiatalon még az opera irányába szerették volna terelgetni, ő mindvégig ellenállt, és milyen jól tette!
Bár Orszáczky Miklós és Szakcsi Lakatos Béla zenei stílusát hallva úgy érezte, nincs keresnivalója ezen a területen, majdnem fel is adta, de szerencsénkre végül meggondolta magát. Azóta olyan közismert nótákat jegyez, mint a Rossz vér, a Ne szeress engem, vagy a Menni kell, és olyan nagy sikerű rockoperákban tűnt fel, mint az István a király.
Isten éltessen sokáig, Bill Kapitány!
Az alábbi videóban Deák Bill Gyula egyik legismertebb dalát hallhatod!
Ezek a kvízek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.