Nagy Deák Bill Gyula-kvíz – Mennyire ismered a magyar blueskirály zenei munkásságát?

Deák Bill Gyula blues-mottója: „A blues egy életforma, egy életérzés - magával ragad, és nem ereszt.” – ezt pedig nála jobban egyetlen hazai blues zenész sem igazolja jobban. Izgalmas zenei kvízzel tisztelgünk Bill Kapitány előtt 77. születésnapja alkalmából.

77 éves lett a magyar blues legenda, Deák Bill Gyula, aki előtt izgalmas zenei kvízzel tisztelgünk!

Fotó: wikipedia

Deák Bill Gyula, a füstös torkú, aranyat érő blues legenda

1948. november 8-án, Budapesten született a blues hazai nagykövete, Deák Bill Gyula (aki sajnos nemrég veszítette el szeretett feleségét), és aki nélkül ma nem létezne a magyar blues zene. Bár énektanárai fiatalon még az opera irányába szerették volna terelgetni, ő mindvégig ellenállt, és milyen jól tette!

Bár Orszáczky Miklós és Szakcsi Lakatos Béla zenei stílusát hallva úgy érezte, nincs keresnivalója ezen a területen, majdnem fel is adta, de szerencsénkre végül meggondolta magát. Azóta olyan közismert nótákat jegyez, mint a Rossz vér, a Ne szeress engem, vagy a Menni kell, és olyan nagy sikerű rockoperákban tűnt fel, mint az István a király.

Isten éltessen sokáig, Bill Kapitány!