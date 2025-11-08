Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Nagy Deák Bill Gyula-kvíz – Mennyire ismered a magyar blueskirály zenei munkásságát?

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 13:45
játékszületésnapDeák Bill Gyula
November 8-án lett 77 éves a magyar blues-rock szcéna egyik legkiemelkedőbb alakja. Deák Bill Gyula, a „magyar blueskirály” megkerülhetetlen szereplője a magyar könnyűzenének, akit születésnapja alkalmából egy zenei kvízzel köszöntünk. Tedd próbára magad, mennyit tudsz az ikonikus énekesről!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Deák Bill Gyula blues-mottója: „A blues egy életforma, egy életérzés - magával ragad, és nem ereszt.” – ezt pedig nála jobban egyetlen hazai blues zenész sem igazolja jobban. Izgalmas zenei kvízzel tisztelgünk Bill Kapitány előtt 77. születésnapja alkalmából.

Deák Bill Gyula születésnpjára zenei kvízzel készültünk
77 éves lett a magyar blues legenda, Deák Bill Gyula, aki előtt izgalmas zenei kvízzel tisztelgünk!
Fotó: wikipedia

Deák Bill Gyula, a füstös torkú, aranyat érő blues legenda

1948. november 8-án, Budapesten született a blues hazai nagykövete, Deák Bill Gyula (aki sajnos nemrég veszítette el szeretett feleségét), és aki nélkül ma nem létezne a magyar blues zene. Bár énektanárai fiatalon még az opera irányába szerették volna terelgetni, ő mindvégig ellenállt, és milyen jól tette!

Bár Orszáczky Miklós és Szakcsi Lakatos Béla zenei stílusát hallva úgy érezte, nincs keresnivalója ezen a területen, majdnem fel is adta, de szerencsénkre végül meggondolta magát. Azóta olyan közismert nótákat jegyez, mint a Rossz vér, a Ne szeress engem, vagy a Menni kell, és olyan nagy sikerű rockoperákban tűnt fel, mint az István a király.

Isten éltessen sokáig, Bill Kapitány!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik világsztárral lépett fel 1984-ben Deák Bill Gyula a Budapest Sportcsarnok színpadán, aki így vélekedett róla: „Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.”

Az alábbi videóban Deák Bill Gyula egyik legismertebb dalát hallhatod!

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

