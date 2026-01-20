Zámbó Jimmy kvíz, csak vérbeli rajongóknak – Mennyire ismered a Királyt?

Jöjjön egy örökzöld Zámbó Jimmy kvíz, kizárólag a legnagyobb rajongóknak! Zámbó Imre, akit az ország Zámbó Jimmy néven ismert meg, Budapesten született. Különleges zenei tehetsége már egészen fiatalon megmutatkozott: gyermekkorában hamar felfigyeltek kivételes hangjára. Testvéreivel – Mariettával, Györggyel, Tihamérral és Árpáddal – gyakran zenéltek együtt otthon, a családi zongora mellett.

Zámbó Jimmy kvíz: most kiderül, mennyit tudsz a legendás énekesről!

Fotó: Mediaworks archív

Örökzöld dalok, életrajzi érdekességek és legendás pillanatok.

Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni.

Ebből a kvízből kiderül, mennyire él benned Jimmy emléke.

Jimmy később a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja lett, majd az általános iskola elvégzése után zenei gimnáziumban tanult tovább. Tanulmányait a Zeneakadémia jazzének szakán folytatta, ahol tovább csiszolta különleges előadói képességeit. Zámbó Jimmy, kétszeres EMeRTon-díjas énekes, akit a közönség mindmáig „Királyként” emleget, az 1990-es évek egyik legsikeresebb magyar előadóművésze volt. Első felesége Csoma Vera volt, akivel 1980-ban született közös gyermekük, Zámbó Krisztián. Második feleségével, Edittel két fiuk született, Szebasztián és Adrián. 2001. január 2-án hajnalban örökre „lelépett a színpadról”: otthonában egy véletlen baleset során halálos fejsérülést szenvedett saját pisztolyával.

Bár sajnos már évek óta nincs közöttünk, népszerűsége mit sem halványult tragikusan bekövetkezett halála óta: rajongótábora ma is óriási és rendkívül hűséges. Mi pedig egy különleges Zámbó Jimmy kvízzel emlékezünk meg a legendás előadóművészről – vajon mennyire ismered az életét és a pályafutását?