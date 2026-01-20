Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Zámbó Jimmy kvíz, csak vérbeli rajongóknak – Mennyire ismered a Királyt?

Zámbó Jimmy kvíz, csak vérbeli rajongóknak – Mennyire ismered a Királyt?

legenda
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 17:45
a királyZámbó Jimmykvíz
Zámbó Imre, a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja ma lenne 68 éves, ám a „Király” emléke és öröksége máig ott él a rajongók szívében. Csodás dalai, emlékezetes fellépései, utánozhatatlan hangja és karizmatikus megjelenése generációk számára vált meghatározóvá, slágereit pedig milliók dúdolják azóta is. Születésnapja alkalmából ezzel a Zámbó Jimmy kvízzel tisztelgünk az énekes emléke előtt.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Jöjjön egy örökzöld Zámbó Jimmy kvíz, kizárólag a legnagyobb rajongóknak! Zámbó Imre, akit az ország Zámbó Jimmy néven ismert meg, Budapesten született. Különleges zenei tehetsége már egészen fiatalon megmutatkozott: gyermekkorában hamar felfigyeltek kivételes hangjára. Testvéreivel – Mariettával, Györggyel, Tihamérral és Árpáddal – gyakran zenéltek együtt otthon, a családi zongora mellett.

Zámbó Jimmy kvíz: egy fotó a Királyról és a fiairól.
Zámbó Jimmy kvíz: most kiderül, mennyit tudsz a legendás énekesről!
Fotó: Mediaworks archív
  • Örökzöld dalok, életrajzi érdekességek és legendás pillanatok.
  • Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni.
  • Ebből a kvízből kiderül, mennyire él benned Jimmy emléke.

Zámbó Jimmy kvíz: 8 kérdés a „Király” lenyűgöző életéről

Jimmy később a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja lett, majd az általános iskola elvégzése után zenei gimnáziumban tanult tovább. Tanulmányait a Zeneakadémia jazzének szakán folytatta, ahol tovább csiszolta különleges előadói képességeit. Zámbó Jimmy, kétszeres EMeRTon-díjas énekes, akit a közönség mindmáig „Királyként” emleget, az 1990-es évek egyik legsikeresebb magyar előadóművésze volt. Első felesége Csoma Vera volt, akivel 1980-ban született közös gyermekük, Zámbó Krisztián. Második feleségével, Edittel két fiuk született, Szebasztián és Adrián. 2001. január 2-án hajnalban örökre „lelépett a színpadról”: otthonában egy véletlen baleset során halálos fejsérülést szenvedett saját pisztolyával.

Bár sajnos már évek óta nincs közöttünk, népszerűsége mit sem halványult tragikusan bekövetkezett halála óta: rajongótábora ma is óriási és rendkívül hűséges. Mi pedig egy különleges Zámbó Jimmy kvízzel emlékezünk meg a legendás előadóművészről – vajon mennyire ismered az életét és a pályafutását?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mi volt Zámbó Jimmy beceneve?

Ha te is valódi Zámbó Jimmy rajongó vagy, akkor az alábbi videót feltétlenül nézd meg:

Ezek a Zámbó Jimmyvel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu