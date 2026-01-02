„Senki nem tudott úgy szeretni, mint ő!” – Exkluzív interjú Kiss Ibolyával, Zámbó Jimmy egykori jóbarátjával

Január másodikán immár huszonöt éve, hogy Zámbó Jimmy meghalt. Hiába a sok-sok nélküle töltött esztendő, Ibolya szívében ma is különleges helyet foglal el. Az évforduló kapcsán örömmel idézi fel közös történetüket.

A hölgy Zámbó Jimmy talán az egyik legnagyobb tisztelője és rajongója: Kiss Ibolya mind a mai napig őrzi az énekes emlékét

Fotó: Beküldött / Fanny magazin

Jóbarátja szerint a róla szóló híreknek a fele sem volt igaz.

Egy hotel, sok közös emlék és számtalan relikvia – így él tovább Jimmy emléke.

„Belül kisfiú, mégis igazi férfi volt” – ilyen volt valójában az énekes Kiss Ibolya szerint.

Zámbó Jimmy örök és megismételhetetlen

„Imádott beszélgetni, örömzenélni!”



Ibolya és Zámbó Jimmy barátsága a nyolcvanas évek vége felé kezdődött. Egyszer felhívta az énekes menedzsere és a hölgy miskolctapolcai szállodájában foglalt szállást a zenekarnak.

"Az étteremben ültek, én pedig egy másik asztalnál foglaltam helyet az amerikai vendégeimmel, háttal neki" – idézi fel a történetet.

Jimmyke felállt és azt mondta: meg kell néznem, hogy ki az, aki felől ilyen szeretet áramlik a hátamba. Felkért táncolni, beszélgetni kezdtünk. Később azt mondta, hogy egy rendkívül értelmes hölgy vagyok és megkérdezte, hogy lehetünk-e barátok. Innen indult a mi ismertségünk.

Igazságügyi szakértőként rengeteg munkám volt, mellette könyvelő irodáim voltak Miskolcon, Budapesten. Természetesen ismertem, kedveltem a zenéjét, de akkoriban nem volt időm zenét hallgatni, koncertekre járni. Különösebben nem voltam a rajongója, nem jártam csápolni. Nagyon sokszor megfordult nálunk, a családjával, a gyerekeivel is. Én egyedül neveltem a két lányomat, a nagyobbik akkor már a fővárosban élt, de a kisebbik, Vivien sokszor ült az ölében. Gyakran mondta neki: „Te leszel majd a kis menyem”. Jimmyke szeretett finomakat enni, beszélgetni és énekelni. Imádott örömzenélni, sokszor hajnalig nyomták az étteremben. Emlékszem, egyszer mindenáron kakaspörköltet akart enni. Mondtam neki: „De hát Jimmyke, honnan vegyek én kakast?!”. Azt felelte: „Te ügyes vagy, meg fogod oldani.”. Az egyik pincérem szikszói születésű volt, megkértem, hogy menjen el a faluba és hozzon egy kakast. Végül így tudtuk neki megcsinálni a kakaspörköltet, ő pedig azt mondta: „Látod, én tudtam, hogy ügyes vagy és meg fogod szerezni.”.

Szállodát nevezett el róla

Olyan nagy hatással volt rá az énekes, hogy a hölgy elnevezte róla a szállodáját, Hotel Anna helyett, Hotel Jimmy lett.

"Meglepetés volt neki az egész átalakulás" – meséli. "Tizenhat szobám volt, az összeset hozzá kapcsolódóan neveztem el, például a gyerekei után: Szebasztián, Krisztián, Adrián, sőt, volt Simi kutyája is. Minden pohárra rágravíroztattam a J betűt és a koronát, ugyanígy az étlapokra, étlaptartókra is rákerült a monogramja, a falra ráfestettettem a képét. Szereztem egy bábut, amire olyan parókát raktunk, mint az ő haja volt, a feleségétől, Edittől elkértem az egyik ruháját, és ezt adtuk rá.

Kívülre, rakattam egy világítós Hotel Zámbó Jimmy táblát. Amikor tudtuk, hogy jön, mindent lekapcsoltunk, megérkezett a Mercédeszével, amin a Jimmy1 rendszám volt, felkapcsoltuk a villanyt, és egy száz rózsából álló koszorúval vártam. Úgy meglepődött, hogy szóhoz sem jutott.

Később azt mondta: „Nem hiszem el, te egy csodát alkottál, büszke vagyok rád!”. A halála után húsz évig Amerikában éltem. Volt kint egy éttermem, az utána maradt kincsekből berendeztem ott is egy szobát, imádták a kint élő magyarok. Ki volt állítva a fehér zongorája, plakátok, képek. Minden relikviám, amit nem osztottam szét, az ott van. Csak egy dedikált fotóm maradt meg, ami itt van velem, közös kép pedig összesen csak egy készült. Pár éve költöztem haza, pedig kettős állampolgár vagyok. Megvolt Floridában mindenem, a lányaim most is ott élnek, de én mindig idegennek éreztem magam. Én magyar vagyok, én itt vagyok itthon."