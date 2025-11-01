Megdöbbentő fotó került elő Zámbó Jimmyről: Erre senki nem számított!

A Nagy Ő Virágja egyetlen emberért rajong igazán, méghozzá az ikonikus énekesért, Zámbó Jimmyért. A Borsnak adott interjújában elmesélte, hogy kívülről tudja az összes dalát és rengeteg nehéz időszakon átsegítette már.

Nagy Ő Virág aranyat érő képet tart Zámbó Jimmyről (Fotó: Máté Krisztián, Mediaworks)

Nagy Ő Virág legnagyobb álma, hogy találkozzon az énekessel

Hangulattól függ, melyik dalát hallgatom, mert mindegyik illik egy életszakaszhoz, egy történéshez. Ezért is volt ilyen sikeres, ezért is szeretem ennyire, mert mindenki kicsit magáénak érzi a nótáit. Ez a néha feltűnsz, néha eltűnsz, ugyanezt csinálják a palik

– nyilatkozta Virág.

Az influenszer most Instagram-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amin egy soha nem látott kép látható Zámbó Jimmyről: a Nagy Ő egykori sztárja egy mesterséges intelligencia által generált képet osztott meg követőivel, amelyen ő és az énekes egy liftben pózolnak egymás mellett.

„Éljen a király” – írta a poszt mellé.

A szépségkirálynő elmondása szerint jól kijönnének Jimmyvel, ha lenne rá mód, hogy találkozzanak.

„Ha találkozhatnék Jimmyvel teljesen extázisba esnék, el sem hinném. Fotót kérnék és megmondanám »Taníts mester!« Ezt a képet ki fogom nyomtatni és kiteszem egy képkeretbe! Szerintem ő is imádná ezt a képet, tetszene neki. Hiszen ő egy hiú ember volt, mindig szerette a hölgykoszorút. Simogatta a lelkét, biztos bejönne neki

– mesélte Virág.

Nagy Ő Virág szerint a mai férfiakkal nem lehet dűlőre jutni

Saját bevallása szerint ő egy igazi jó asszony, aki mindent megbocsát, ezért nem is volt szerencséje a szerelemben. Jákob Zolival való próbálkozása óta Virág szingliként éli mindennapjait: „Mindent megbocsátottam, azoknak, akiknek nem kellett volna. Egy az egyben én vagyok az igazi elitasszony.”

A fiatal lány titkon vágyik egy kapcsolatra és az elköteleződésre, de tapasztalata szerint a mai férfiak nem nyitottak a szerelemre.

„A mai férfiak nem megbízhatóak, ez a tapasztalat. Nagyon nehéz bensőséges kapcsolatot kialakítani valakivel. A lányok ismerkedni akarnak, kapcsolatban lenni, a fiúk meg csak bútort tologatni. Úgy vannak vele, hogy majd abból kialakul, de ez nem igaz” – osztotta meg tapasztalatait Virág.

A férfi férfiból van. Ki kell nőni a csajozást, szerintem ezen mindegyik férfi átmegy, ha nem növi ki idősebb korára, akkor ott már valami baj van. Kapuzárási pánik, meg ilyenek. A lányoknak, nőknek ezt el kell fogadni. Inkább éljék ki magukat, próbáljanak ki mindent, legyen meg minden, amire vágynak. Aztán remélem, lenyugszanak.

Virág elmesélte azt is, hogy milyen típusú férfira vágyik: „Nincs ideálom, csak a személyiség számít. Egy pasi a dumájával és a karizmájával tud levenni a lábamról. Ha meglátom, azt kell gondolnom, hogy „Úristen, ki ez a férfi?” Nem ismerkedek, megtalálnak, ha akarnak. Aki akar, ír, de általában hamar feladják, nem kitartóak, egy-két üzenetváltásig jutnak.”