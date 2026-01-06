Zámbó Krisztián a Jimmy-ügy titkosított aktájáról vallott: „Ez az a kereszt, amit huszonöt éve cipelek magammal...”

Huszonöt év telt el Zámbó Jimmy halála óta, ám a tragédia körülményei máig nem hagyják nyugodni sem a rajongókat, sem a családot. Az évfordulóval együtt újra felszínre kerültek a régóta suttogott kérdések: mi történt valójában azon az éjszakán, és miért kellett az ügy iratait évtizedekre elzárni a nyilvánosság elől? A találgatásokat tovább erősítette Csepel egykori rendőrkapitányának kijelentése is, aki szerint Zámbó Jimmy halálát egy „nagyon buta baleset” okozta. A történet azonban nemcsak hivatalos nyilatkozatokról szól, hanem arról a keresztről is, amelyet Jimmy legidősebb fia, Zámbó Krisztián huszonöt éve hordoz magában.
„Megértem, hogy kíváncsiak az emberek, de mi nem kíváncsiak, hanem családtagok vagyunk” – kezdte Krisztián, aki szerint teljesen más súlya van ennek a történetnek belülről, mint kívülről szemlélve. Úgy fogalmazott: hisz abban, amit huszonöt éve megállapítottak, különben már régen nem tudott volna továbblépni.
Gyűlölöm, amikor azt mondják nekem – és nagyon sokan mondják –, hogy sajnálják, mert az apám öngyilkos lett. Ez az a kereszt, amit huszonöt éve cipelek magammal. Ezt nem tudom és nem is akarom elhinni, számomra ez teljesen kizárt. Mégis újra és újra ezt nyomják a fejembe: hogy így történt, úgy történt, találgatások, történetek, verziók. Huszonöt éve hallgatom mindezt
– fakadt ki Zámbó Krisztián.
Krisztiánt leginkább nem csupán a tragédia ténye, hanem az ügy titkosítása is megviseli: „Nem értem, miért kell egy ilyen ügyet huszonöt évre titkosítani. Ez az, ami megőrjíti az embereket. Nem azt mondom, hogy itt valami komoly bűntény történt, de senki nem magyarázza el, miért van titkosítva. Így nagyon nehéz ezzel együtt élni”. Hozzátette: annyi történetet hallott az évek során mentősöktől, rendőröktől, ügyvédektől, hogy ezek inkább zavart, mint megnyugvást hoztak.
Zámbó Krisztián hangsúlyozta, soha nem vádolta édesapja feleségét, Editet.
Ezt kiemelem: soha, egyszer sem vádoltam meg Editet. Sokan voltak szkeptikusak körülöttünk, de elvégre imádta aput, ahogy minket is
– árulta el. Krisztián szerint a legfontosabb az lenne, hogy végre lezáródjon ez a fejezet: „Nagyon jó lenne, ha már nem a haláláról, hanem a dalaival foglalkoznának. Az egész ügy szinte már ráment az apám munkásságára és a családra is” – vallotta be az énekes, aki szerint sokan csak hasznot húznának édesapja hagyatékából.
Bár sokan várták, hogy végre megnyílnak 25 év után mindenki előtt a titkos akták, Krisztián szerint ez kizárólag a család privilégiuma: „Nem tudom, akarom-e egyáltalán látni azt az iratot. De ha valaha a kezembe kerülne, biztos, hogy nem mennék vele a médiához. Ez a családra tartozik”. Mint mondta, ő már továbblépett: saját életet, nyugalmat, családot szeretne: „Huszonöt éve cipelem ezt, és jó lenne végre békében élni” – zárta a gondolatait az énekes.
A Király legendája tehát örök, de talán eljött az ideje annak is, hogy a fájdalmas kérdések és találgatások helyett végre a valódi értékek maradjanak fenn: Zámbó Jimmy zenéje, művészete és az általa hagyott örökség, amely generációkat képes megérinteni és emlékezetben tartani nevét.
