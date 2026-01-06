Zámbó Krisztián a Jimmy-ügy titkosított aktájáról vallott: „Ez az a kereszt, amit huszonöt éve cipelek magammal...”

Huszonöt év telt el Zámbó Jimmy halála óta, ám a tragédia körülményei máig nem hagyják nyugodni sem a rajongókat, sem a családot. Az évfordulóval együtt újra felszínre kerültek a régóta suttogott kérdések: mi történt valójában azon az éjszakán, és miért kellett az ügy iratait évtizedekre elzárni a nyilvánosság elől? A találgatásokat tovább erősítette Csepel egykori rendőrkapitányának kijelentése is, aki szerint Zámbó Jimmy halálát egy „nagyon buta baleset” okozta. A történet azonban nemcsak hivatalos nyilatkozatokról szól, hanem arról a keresztről is, amelyet Jimmy legidősebb fia, Zámbó Krisztián huszonöt éve hordoz magában.

Zámbó Jimmy aktája évtizedek óta tartja lázban a rajongókat (Fotó: hot! magazin)

Zámbó Jimmy halálát 25 éve cipeli keresztként Zámbó Krisztián

„Megértem, hogy kíváncsiak az emberek, de mi nem kíváncsiak, hanem családtagok vagyunk” – kezdte Krisztián, aki szerint teljesen más súlya van ennek a történetnek belülről, mint kívülről szemlélve. Úgy fogalmazott: hisz abban, amit huszonöt éve megállapítottak, különben már régen nem tudott volna továbblépni.

Gyűlölöm, amikor azt mondják nekem – és nagyon sokan mondják –, hogy sajnálják, mert az apám öngyilkos lett. Ez az a kereszt, amit huszonöt éve cipelek magammal. Ezt nem tudom és nem is akarom elhinni, számomra ez teljesen kizárt. Mégis újra és újra ezt nyomják a fejembe: hogy így történt, úgy történt, találgatások, történetek, verziók. Huszonöt éve hallgatom mindezt

– fakadt ki Zámbó Krisztián.

Zámbó Jimmy fia őszintén vallott a felemás érzéseiről, ami a titkos aktát övezi (Fotó: hot! magazin)

Szeretné végre lezárni az ügyet...

Krisztiánt leginkább nem csupán a tragédia ténye, hanem az ügy titkosítása is megviseli: „Nem értem, miért kell egy ilyen ügyet huszonöt évre titkosítani. Ez az, ami megőrjíti az embereket. Nem azt mondom, hogy itt valami komoly bűntény történt, de senki nem magyarázza el, miért van titkosítva. Így nagyon nehéz ezzel együtt élni”. Hozzátette: annyi történetet hallott az évek során mentősöktől, rendőröktől, ügyvédektől, hogy ezek inkább zavart, mint megnyugvást hoztak.

Nem haragszik Editre

Zámbó Krisztián hangsúlyozta, soha nem vádolta édesapja feleségét, Editet.

Ezt kiemelem: soha, egyszer sem vádoltam meg Editet. Sokan voltak szkeptikusak körülöttünk, de elvégre imádta aput, ahogy minket is

– árulta el. Krisztián szerint a legfontosabb az lenne, hogy végre lezáródjon ez a fejezet: „Nagyon jó lenne, ha már nem a haláláról, hanem a dalaival foglalkoznának. Az egész ügy szinte már ráment az apám munkásságára és a családra is” – vallotta be az énekes, aki szerint sokan csak hasznot húznának édesapja hagyatékából.