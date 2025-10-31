Óriási Bud Spcencer filmes kvíz: mi nem a pofonokat osztogatjuk, hanem a pontokat

Hatalmas filmes kvíz azoknak, akik a pofonokat osztogató Bud Spencer vígjátékain nőttek fel és emlékeznek még a színész leghíresebb alakításaira. Úgy gondolod, hogy mindenre tudod a választ? Akkor itt az idő, hogy bebizonyítsd!
Bud Spencer, azaz Carlo Pedersoli olasz származású színész nevéhez számtalan ikonikus alkotás köthető, amelyekben sokszor Terence Hill oldalán tűnt fel. A páros emlékezetes alakításaival pillanatok alatt milliók szívébe lopta be magát és vált világhírűvé. Hiszen ki ne emlékezne Bud Spencer legendás pofonjaira és jólelkű karaktereire? Mutasd meg, hogy te mennyire emlékszel!
Az alábbi videóban a Piedone, a zsaru című film előzetesét tekintheted meg:
