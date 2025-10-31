Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Óriási Bud Spcencer filmes kvíz: mi nem a pofonokat osztogatjuk, hanem a pontokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 09:15
Bud Spencer egyik legnagyobb rajongójának tartod magad, aki kívülről fújja a 70-es és 80-as évek ikonikus alkotásait? Akkor jó helyen jársz, hogy bizonyítsd a tudásodat, ugyanis egy hatalmas filmes kvízzel készültünk a színész születésnapja alkalmából, aki ma lenne 96 éves.
Kelle Fanni
Hatalmas filmes kvíz azoknak, akik a pofonokat osztogató Bud Spencer vígjátékain nőttek fel és emlékeznek még a színész leghíresebb alakításaira. Úgy gondolod, hogy mindenre tudod a választ? Akkor itt az idő, hogy bebizonyítsd!

Bud Spencer filmes kvíz
Ebben a filmes kvízben bebizonyíthatod, hogy a legjobbak között vagy!
Fotó: NORTHFOTO /  Northfoto

Lehetetlen filmes kvíz – Bud Spencer most pontokat és nem pofonokat osztogat

Bud Spencer, azaz Carlo Pedersoli olasz származású színész nevéhez számtalan ikonikus alkotás köthető, amelyekben sokszor Terence Hill oldalán tűnt fel. A páros emlékezetes alakításaival pillanatok alatt milliók szívébe lopta be magát és vált világhírűvé. Hiszen ki ne emlékezne Bud Spencer legendás pofonjaira és jólelkű karaktereire? Mutasd meg, hogy te mennyire emlékszel! 

Mikor mutatták be a Kincs, ami nincs című filmet?

Az alábbi videóban a Piedone, a zsaru című film előzetesét tekintheted meg:

