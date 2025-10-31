Óriási Bud Spcencer filmes kvíz: mi nem a pofonokat osztogatjuk, hanem a pontokat

Hatalmas filmes kvíz azoknak, akik a pofonokat osztogató Bud Spencer vígjátékain nőttek fel és emlékeznek még a színész leghíresebb alakításaira. Úgy gondolod, hogy mindenre tudod a választ? Akkor itt az idő, hogy bebizonyítsd!

Ebben a filmes kvízben bebizonyíthatod, hogy a legjobbak között vagy!

Fotó: NORTHFOTO / Northfoto

Lehetetlen filmes kvíz – Bud Spencer most pontokat és nem pofonokat osztogat

Bud Spencer, azaz Carlo Pedersoli olasz származású színész nevéhez számtalan ikonikus alkotás köthető, amelyekben sokszor Terence Hill oldalán tűnt fel. A páros emlékezetes alakításaival pillanatok alatt milliók szívébe lopta be magát és vált világhírűvé. Hiszen ki ne emlékezne Bud Spencer legendás pofonjaira és jólelkű karaktereire? Mutasd meg, hogy te mennyire emlékszel!