Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kvíz, Jelenet, Dallas, Sorozat

Dallas-kvíz: 10 kérdés, amit csak igazi rajongók tudnak hibátlanul megválaszolni

sorozat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 18:30
Dallaskvíz
Te is imádtad utálni Jockey Ewingot? Hihetetlen, de már több mint 40 éve annak, hogy a Dallas berobbant a magyar tévéképernyőkre és gyakorlatilag új műfajt teremtett a sorozatok világában. Ebből a kvízből most kiderül, mennyire emlékszel a legendás szériára!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A Dallas főcímzenéje és nyitóképsora azonnal felismerhetővé tette a sorozatot, hiszen a főszereplők arcai és a dallasi, illetve southforki táj képei váltották egymást a képernyőn. A Dallas bepillantást engedett az amerikai vidéki elit fényűző világába: az események egyik fő helyszínéül szolgáló birtokon a szereplők elegánsan élték mindennapjaikat – reggeliztek, újságot olvastak, beszélgettek –, miközben az intrikáik és üzleti ügyeik köré szövődött a történet. A cselekmény helyszínei között nemcsak a Southfork Ranch, hanem nagyvárosi irodaházak, tágas lakások, csillogó báltermek, hatalmas olajmezők és sportpályák is feltűntek, mind a déli luxusvilág részeként. A szereplők között akadtak földbirtokos farmerek, befolyásos üzletemberek is, de leggyakrabban az olajmágnások játszották a főszerepet. Ez a kvíz most róluk szól.

Dallas kvíz, Larry Hagman
Ez a Dallas-kvíz még Jockey Ewingot is zavarba hozná.
Fotó: Donaldson Collection /  GettyImages

Készen állsz a Dallas-kvízre?

A fényűző texasi birtok, a családi intrikák, üzleti játszmák és legendás karakterek mind hozzátartoznak ahhoz a világhoz, amely a nézőket az első perctől kezdve beszippantotta. Az amerikai szappanopera mára kultikussá vált, és még azok is ismerik Jockey Ewing nevét, akik sosem látták az egész szériát. Cowboy kalap és western csizma: ez a kép biztosan beugrik, ha meghallod a nevét.
Kvízünkből most kiderülhet, hogy te mennyire vagy igazi Dallas-rajongó! A teszt 10 kérdésből áll, és bizony lesz benne olyan, amelytől még a legnagyobb Ewing-rajongók is zavarba jönnek. Készen állsz? Akkor irány Southfork Ranch, kezdődik a játék!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik évben indult a Dallas eredeti sorozata Magyarországon?

Hallgasd meg a Dallas főcímzenéjét, így könnyebben visszatérnek az emlékek:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu