Dallas-kvíz: 10 kérdés, amit csak igazi rajongók tudnak hibátlanul megválaszolni

A Dallas főcímzenéje és nyitóképsora azonnal felismerhetővé tette a sorozatot, hiszen a főszereplők arcai és a dallasi, illetve southforki táj képei váltották egymást a képernyőn. A Dallas bepillantást engedett az amerikai vidéki elit fényűző világába: az események egyik fő helyszínéül szolgáló birtokon a szereplők elegánsan élték mindennapjaikat – reggeliztek, újságot olvastak, beszélgettek –, miközben az intrikáik és üzleti ügyeik köré szövődött a történet. A cselekmény helyszínei között nemcsak a Southfork Ranch, hanem nagyvárosi irodaházak, tágas lakások, csillogó báltermek, hatalmas olajmezők és sportpályák is feltűntek, mind a déli luxusvilág részeként. A szereplők között akadtak földbirtokos farmerek, befolyásos üzletemberek is, de leggyakrabban az olajmágnások játszották a főszerepet. Ez a kvíz most róluk szól.

Ez a Dallas-kvíz még Jockey Ewingot is zavarba hozná.

Fotó: Donaldson Collection / GettyImages

Készen állsz a Dallas-kvízre?

A fényűző texasi birtok, a családi intrikák, üzleti játszmák és legendás karakterek mind hozzátartoznak ahhoz a világhoz, amely a nézőket az első perctől kezdve beszippantotta. Az amerikai szappanopera mára kultikussá vált, és még azok is ismerik Jockey Ewing nevét, akik sosem látták az egész szériát. Cowboy kalap és western csizma: ez a kép biztosan beugrik, ha meghallod a nevét.

Kvízünkből most kiderülhet, hogy te mennyire vagy igazi Dallas-rajongó! A teszt 10 kérdésből áll, és bizony lesz benne olyan, amelytől még a legnagyobb Ewing-rajongók is zavarba jönnek. Készen állsz? Akkor irány Southfork Ranch, kezdődik a játék!