Mennyire emlékszel ezekre az őrült találmányokra? Döbbenetes retró kvíz a kazettás korszak nindzsáinak

Úgy gondolod, hogy nincs olyan retró találmány, amit ne ismernél fel, sőt lehet, hogy még neked is volt ilyened? Akkor tedd próbára a tudásodat ezzel az őrületes retró kvízzel!
A történelem során már számtalanszor beigazolódott, hogy a legnagyobb találmányokat őrült ötletek szülték. A retró kvízünkben felbukkanó újítások megálmodói mertek kockázatot vállalni és létrehozni valami egészen egyedit. Bár a legtöbb retró innováció napjainkban már inkább bohókásnak tűnik, mintsem praktikusnak, többségében azonban elősegítették a technológiai fejlődést.
Kíváncsi vagy, milyen tréfás találmányok jellemezték az elmúlt évtizedeket? Vajon felismered, hogy mi látható a képen, vagy csak betippeled a választ? Itt az ideje egy kis nosztalgiának! Töltsd ki a kvízt és bizonyítsd be, hogy igazi fekete öves retró nindzsa vagy!
Az alábbi videóban híres találmányokat és azok megálmodóit ismerheted meg:
