Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Ágota névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Retró kvíz, a képen egy régi terepjáró látható.

Mennyire emlékszel ezekre az őrült találmányokra? Döbbenetes retró kvíz a kazettás korszak nindzsáinak

újítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 20:30
retro kvízektalálmány
Több 10 évvel ezelőtt olyan találmányok láttak napvilágot, amiket őrült ötletek szültek. Retró kvízünkből azonban kiderül, hogy felismered-e a képeken látható nem mindennapi újításokat. Gyere, és nosztalgiázz velünk egy kicsit!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Úgy gondolod, hogy nincs olyan retró találmány, amit ne ismernél fel, sőt lehet, hogy még neked is volt ilyened? Akkor tedd próbára a tudásodat ezzel az őrületes retró kvízzel!

Retró kvíz, itt egy fekvő helyzetben használható zongora látható.
Retró kvízünkből most kiderül, hogy mennyit tudsz a régi időkből!
Fotó: Wikipédia-Nationaal Archief-Flickr
  • A legtöbb találmány manapság már nagyon bohókásnak tűnik.
  • Ezek az innovációk így vagy úgy, de hozzájárultak a technológiai fejlődéshez.
  • A kvízben olyan újításokkal is találkozhatsz, amikkel eddig még soha.

Nosztalgikus retró kvíz – Vajon a legjobbak között leszel?

A történelem során már számtalanszor beigazolódott, hogy a legnagyobb találmányokat őrült ötletek szülték. A retró kvízünkben felbukkanó újítások megálmodói mertek kockázatot vállalni és létrehozni valami egészen egyedit. Bár a legtöbb retró innováció napjainkban már inkább bohókásnak tűnik, mintsem praktikusnak, többségében azonban elősegítették a technológiai fejlődést.

Kíváncsi vagy, milyen tréfás találmányok jellemezték az elmúlt évtizedeket? Vajon felismered, hogy mi látható a képen, vagy csak betippeled a választ? Itt az ideje egy kis nosztalgiának! Töltsd ki a kvízt és bizonyítsd be, hogy igazi fekete öves retró nindzsa vagy!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Milyen maszk látható a képen?

Az alábbi videóban híres találmányokat és azok megálmodóit ismerheted meg:

Ezek a retró kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu