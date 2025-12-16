Retró kvíz a legnagyobb Szikora Róbert fanoknak: mennyire emlékszel az R-GO ikonikus dalaira?

Te is ezekre a dalokra roptad, amelyek, ha felcsendülnek a rádióban, máig egy mesés korszakot idéznek fel benned? Akkor tarts velünk, és nosztalgiázz kicsit velünk legújabb retró kvízünk segítségével, amelyből kiderül, mennyire rémlenek az R-GO dalok ikonikus sorai!

A retró kvízből kiderül, mekkora Szikora Róbert fan vagy!

Fotó: Sulyok László / Ripost

Az R-GO név különös jelentéssel bírt.

Szikora Róbert zenésztársával és barátjával alapította meg az együttest.

A dalok hamar népszerűvé váltak, különösen a fiatalok körében.

Nosztalgikus retró kvíz: most kiderül, hogy igazi R-GO rajongó vagy-e!

Szikora Róbert 1974-ben vált a Hungária együttes tagjává, azonban 8 évvel később kilépett belőle és zenésztársával megalapította az R-GO-t. A zenekar neve Robi kezdőbetűjéből, illetve az angol go, azaz gyerünk összetételből jött létre, ami annyit jelentett „gyerünk, Robi!”.

Az együttes sikert sikerre halmozott, hiszen olyan dalokat adtak ki, amelyek több generációt is meghatároztak. A zenekar a latin-amerikai és a rock stílusát vegyítette, ezért a fiatalok körében hamar nagy népszerűségre tettek szert. Sokan még ma is kívülről fújják a legismertebb slágereiket, amelyek gyakran felcsendülnek a rádióban. De vajon te mennyire emlékszel rájuk? Itt az idő, hogy bebizonyítsd: attól még, hogy nem vagy mai csirke, kitűnően vág az eszed. Töltsd ki ezt a felejthetetlen retró kvízt és nosztalgiázz kicsit! Felkészültél? Sok sikert!