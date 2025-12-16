Retró kvíz a legnagyobb Szikora Róbert fanoknak: mennyire emlékszel az R-GO ikonikus dalaira?

Te is ezekre a dalokra roptad, amelyek, ha felcsendülnek a rádióban, máig egy mesés korszakot idéznek fel benned? Akkor tarts velünk, és nosztalgiázz kicsit velünk legújabb retró kvízünk segítségével, amelyből kiderül, mennyire rémlenek az R-GO dalok ikonikus sorai!
Szikora Róbert 1974-ben vált a Hungária együttes tagjává, azonban 8 évvel később kilépett belőle és zenésztársával megalapította az R-GO-t. A zenekar neve Robi kezdőbetűjéből, illetve az angol go, azaz gyerünk összetételből jött létre, ami annyit jelentett „gyerünk, Robi!”.
Az együttes sikert sikerre halmozott, hiszen olyan dalokat adtak ki, amelyek több generációt is meghatároztak. A zenekar a latin-amerikai és a rock stílusát vegyítette, ezért a fiatalok körében hamar nagy népszerűségre tettek szert. Sokan még ma is kívülről fújják a legismertebb slágereiket, amelyek gyakran felcsendülnek a rádióban. De vajon te mennyire emlékszel rájuk? Itt az idő, hogy bebizonyítsd: attól még, hogy nem vagy mai csirke, kitűnően vág az eszed. Töltsd ki ezt a felejthetetlen retró kvízt és nosztalgiázz kicsit! Felkészültél? Sok sikert!
Az alábbi videóra kattintva meghallgathatod az R-GO egyik legnagyobb slágerét, a Rég várok valakire című számot:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.