Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szikora Róbert énekel a színpadon, hiszen az ő slágereire kérdezünk rá a retró kvízben is

Retró kvíz a legnagyobb Szikora Róbert fanoknak: mennyire emlékszel az R-GO ikonikus dalaira?

zene
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 10:15
retro kvízekSzikora RóbertR-Go
Neked mennyire rémlenek az R-GO együttes generációkat meghatározó slágerei? Most próbára teheted a tudásodat, ugyanis Szikora Róbert 72. születésnapja alkalmából egy óriási retró kvízzel készültünk. Lássuk, mennyire emlékszel a legismertebb nótákra!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Te is ezekre a dalokra roptad, amelyek, ha felcsendülnek a rádióban, máig egy mesés korszakot idéznek fel benned? Akkor tarts velünk, és nosztalgiázz kicsit velünk legújabb retró kvízünk segítségével, amelyből kiderül, mennyire rémlenek az R-GO dalok ikonikus sorai!

Retró kvíz a legnagyobb Szikora Róbert fanoknak: mennyire emlékszel az R-GO ikonikus dalaira?
A retró kvízből kiderül, mekkora Szikora Róbert fan vagy!
Fotó: Sulyok László / Ripost
  • Az R-GO név különös jelentéssel bírt.
  • Szikora Róbert zenésztársával és barátjával alapította meg az együttest.
  • A dalok hamar népszerűvé váltak, különösen a fiatalok körében.

Nosztalgikus retró kvíz: most kiderül, hogy igazi R-GO rajongó vagy-e!

Szikora Róbert 1974-ben vált a Hungária együttes tagjává, azonban 8 évvel később kilépett belőle és zenésztársával megalapította az R-GO-t. A zenekar neve Robi kezdőbetűjéből, illetve az angol go, azaz gyerünk összetételből jött létre, ami annyit jelentett „gyerünk, Robi!”.

Az együttes sikert sikerre halmozott, hiszen olyan dalokat adtak ki, amelyek több generációt is meghatároztak. A zenekar a latin-amerikai és a rock stílusát vegyítette, ezért a fiatalok körében hamar nagy népszerűségre tettek szert. Sokan még ma is kívülről fújják a legismertebb slágereiket, amelyek gyakran felcsendülnek a rádióban. De vajon te mennyire emlékszel rájuk? Itt az idő, hogy bebizonyítsd: attól még, hogy nem vagy mai csirke, kitűnően vág az eszed. Töltsd ki ezt a felejthetetlen retró kvízt és nosztalgiázz kicsit! Felkészültél? Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hogyan folytatódik a dal: „Akkor csak ballag a katona,...?

Az alábbi videóra kattintva meghallgathatod az R-GO egyik legnagyobb slágerét, a Rég várok valakire című számot:

Ezek a retró kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu