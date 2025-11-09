Kvízünkből most kiderül, mennyire vagy művelt, össze tudod-e párosítani a feltalálókat a találmányaikkal. Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, gratulálunk, mert igazi zseni vagy, átmentél az évfordulós feltalálók teszten!

Feltalálók kvíz: tudod ki mit talált fel? Csak a legműveltebbek tudják a választ.

Fotó: ZUMA Press / Northfoto

Kvíz: íme 10 kérdés, amely segítségével felfrissítheted a tudásod, hogy ki mit talált fel a történelem során

A 21. században az elektronikai eszközök, valamint a különböző találmányok és felfedezések nagyban megkönnyítik az életünket. Te tudod, hogy Thomas Edison, Hedy Lamarr, vagy a Wright fivérek mit találtak fel? Bíró László melyik találmányát használják világszerte? Sokat köszönhetünk ezeknek az úttörőknek, lássuk, tudod-e ki mit talált fel.