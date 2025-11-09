Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Feltalálók kvíz: tudod ki mit talált fel? Csak a legműveltebbek tudják a választ

Feltalálók kvíz: tudod ki mit talált fel? Csak a legműveltebbek tudják a választ

feltalálók
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 19:00
műveltségi kvízektesztkvíz
Okosabb vagy mint egy 12 éves? A feltalálók napja alkalmából, most próbára tesszük a tudásod! Talán azt minden magyar tudja, hogy a C-vitamint ki találta fel, de vajon mennyi maradt meg a töri órákról az emlékezetedben? Tedd magad próbára a feltalálók kvízzel!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Kvízünkből most kiderül, mennyire vagy művelt, össze tudod-e párosítani a feltalálókat a találmányaikkal. Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, gratulálunk, mert igazi zseni vagy, átmentél az évfordulós feltalálók teszten! 

Mit talált fel Hedy Lamarr töltsd ki a feltalálók kvízünket
Feltalálók kvíz: tudod ki mit talált fel? Csak a legműveltebbek tudják a választ.
Fotó: ZUMA Press / Northfoto

Kvíz: íme 10 kérdés, amely segítségével felfrissítheted a tudásod, hogy ki mit talált fel a történelem során 

A 21. században az elektronikai eszközök, valamint a különböző találmányok és felfedezések nagyban megkönnyítik az életünket. Te tudod, hogy Thomas Edison, Hedy Lamarr, vagy a Wright fivérek mit találtak fel? Bíró László melyik találmányát használják világszerte? Sokat köszönhetünk ezeknek az úttörőknek, lássuk, tudod-e ki mit talált fel. 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mit talált fel Bíró László?

Nézd meg az alábbi videót:

Ne hagyd ki az alábbi kvízeinket se:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu