Villámgyors retró kvíz: most kiderül, mennyit tudsz a magyar rádiózás történetéről

A retró kvíz, ami ezúttal visszarepít minket a rádiózás aranykorába, abba a varázslatos időszakba, ahol a hang és az érzelem találkozott. A magyar rádiózás története szinte egybefonódik a 20. század mindennapjaival: generációk nőttek fel úgy, hogy a hírek, a zene és a rádiójátékok hangja töltötte be az otthonokat. Ki ne emlékezne például a Szabó család legendás rádiójátékra, melyben a hallgatók szinte együtt éltek a szereplőkkel. A készülék köré gyűlt a család, és hallgatta a friss híreket, a kabarét, a sporteseményeket, vagy éppen a kedvenc műsorvezetők és színészek felejthetetlen hangját: mint Gobbi Hildáét, Zenthe Ferencét vagy Benkő Gyuláét.

Egy gyors retró kvíz: most kiderül mennyire emlékszel a rádiózás legnagyobb pillanataira.

Fotó: Leonid Iastremskyi / 123RF

Villámgyors retró kvíz a magyar rádiózásról.

Klasszikus műsorok, ikonikus hangok, legendás pillanatok.

Teszteld, mennyire emlékszel még erre a mesés időszakra!

Retró kvíz a rádiózás aranykorából

A rádió akkoriban több volt egyszerű eszköznél: ablakot nyitott a világra, közösséget teremtett, és olyan korszakokat kötött össze, amelyek mára már beírták magukat a történelem könyvekbe. 2025. december 1-jén ünnepeljük a magyar rádiózás 100. születésnapját, ami kiváló alkalom arra, hogy visszaemlékezzünk a legfontosabb történésekre és legendás pillanatokra. Most igazán próbára teheted tudásod: legújabb retró kvízünkből kiderül, mennyit tudsz a magyar rádiózás ikonikus korszakairól. Arra emlékszel, hogyan nézett ki a Magyar Rádió ikonikus épülete, melyek voltak a legnagyobb retro slágerek? Készen állsz felidézni a múlt hangjait az alábbi tesztben? Sok sikert!