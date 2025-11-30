Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Villámgyors retró kvíz: most kiderül, mennyit tudsz a magyar rádiózás történetéről

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 08:30
A magyar rádiózás 100 éves évfordulóját 2025. december 1-jén ünnepeljük, mivel az első adás 1925-ben ezen a napon indult el Budapesten. Nemcsak híreket hozott, hanem történeteket mesélt, és zenével kísérte mindennapjainkat. Legújabb retró kvízünkben tesztelheted, mennyire emlékszel erre az időszakra. Felkészültél?
A retró kvíz, ami ezúttal visszarepít minket a rádiózás aranykorába, abba a varázslatos időszakba, ahol a hang és az érzelem találkozott. A magyar rádiózás története szinte egybefonódik a 20. század mindennapjaival: generációk nőttek fel úgy, hogy a hírek, a zene és a rádiójátékok hangja töltötte be az otthonokat. Ki ne emlékezne például a Szabó család legendás rádiójátékra, melyben a hallgatók szinte együtt éltek a szereplőkkel. A készülék köré gyűlt a család, és hallgatta a friss híreket, a kabarét, a sporteseményeket, vagy éppen a kedvenc műsorvezetők és színészek felejthetetlen hangját: mint Gobbi Hildáét, Zenthe Ferencét vagy Benkő Gyuláét.

Retró kvíz a rádiózás aranykorából

A rádió akkoriban több volt egyszerű eszköznél: ablakot nyitott a világra, közösséget teremtett, és olyan korszakokat kötött össze, amelyek mára már beírták magukat a történelem könyvekbe. 2025. december 1-jén ünnepeljük a magyar rádiózás 100. születésnapját, ami kiváló alkalom arra, hogy visszaemlékezzünk a legfontosabb történésekre és legendás pillanatokra. Most igazán próbára teheted tudásod: legújabb retró kvízünkből kiderül, mennyit tudsz a magyar rádiózás ikonikus korszakairól. Arra emlékszel, hogyan nézett ki a Magyar Rádió ikonikus épülete, melyek voltak a legnagyobb retro slágerek? Készen állsz felidézni a múlt hangjait az alábbi tesztben? Sok sikert!

Melyik híres, háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós és zeneoktató látható a felvételen adás közben?

Ha szükséged lenne egy kis segítségre ehhez a retró kvízhez, feltétlenül nézz bele ebbe a videóba:

