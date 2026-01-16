Nagy retró kvíz: emlékszel még mennyibe került 1 kg krumpli a 90-es évek végén?

Itt az ideje, hogy leteszteljük tudásodat a múltról. Retró kvízünkkel most kiderítheted, vajon neked beugranak-e még a 90-es évek végének zöldség-gyümölcs boltjaiban látott árcédulái. Sokszor láttad őket, de meg is maradt, hogy mennyibe került akkoriban egy kiló alma vagy vöröshagyma? Válaszolj a kérdésekre, és megtudod!

Retró kvíz: emlékszel még, mennyibe kerültek ezek a termékek? / Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Itt az ideje egy kis nosztalgiának! Képzeld el a 90-es évek végének hangulatát: a konyhában gőzölgő paradicsomlé illatát, a barack- vagy meggybefőtt isteni aromáit készítjük közben. A pillanatot, amikor egy jó nagy, megpakolt szatyorral érkeztél haza a közeli piacról. A vasárnapi ebédet, ami minden család számára a hét legmeghittebb pillanatait jelentette.

Sokunk fejében élénken élnek még a 90-es évek végének árai. Emlékszünk arra, hogy annak idején egy darab zsemle nagyjából 10 forint, egy kiló fehér kenyér 100 forintba fájt. De arra is emlékszel még, hány forint körül volt a citrom vagy az uborka? Hogy mennyit nyomott a kedvenc, krémes krumplipüréhez összeválogatott krumpli a mérlegen? Ha igen, irány a retró kvíz! Mutasd meg, milyen jó a memóriád!