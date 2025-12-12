Retró Legyen Ön is milliomos kvíz: te hazavinnéd a főnyereményt, vagy azonnal kiesnél?

Ha van kedved felidézni az ikonikus vetélkedő feszültséggel teli pillanatait, akkor itt az idő, hogy kipróbáld, te haza tudnád-e a vinni a többmilliós főnyereményt, vagy már az első kérdésnél kiesnél! Készen állsz a Legyen Ön is milliomos kvízre?
A vetélkedő 2000. február 29-én érkezett meg a képernyőkre, és azonnal berobbant a köztudatba. Márciusra már heti kétszer sugározták az óriási nézettségre való tekintettel, októbertől pedig már minden hétköznap este viszontláthattuk a versenyzőket a képernyőn.
Annak idején a Legyen Ön is milliomos! volt a családok kedvenc esti programja, nem csak egy egyszerű kvízműsor. Egy közös élmény, agytágítás és tudáspróba, ami az otthonokban is előhozta az igazi versenyszellemet szülők és gyerekek között egyaránt. Hihetetlen hangulatot teremtett a magyarok nappalijában.
Retró Legyen Ön is milliomos kvízünkkel most újra felfedezheted azt a fajta jóleső izgalmat, amit mindenki érzett, amikor a tévé képernyőjére tapadva figyelte, hogy mi lesz az aznapi delikvens sorsa a végső kérdésnél.
A rendszert már ismered: több kérdés, egyetlen helyes válasz, a feladványok pedig egyre nehezebbek. Készen állsz a nosztalgiára? Akkor irány a kvíz – és derítsd ki, vajon most is olyan gyors és okos lennél-e, mint anno a képernyő előtt ülve!
Ebből a videóból megtudhatod, hol tartanak ma a Legyen Ön is milliomos! nyertesei:
