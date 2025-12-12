Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Okos férfi gondolkozik a Legyen Ön is milliomos kvízen.

Retró Legyen Ön is milliomos kvíz: te hazavinnéd a főnyereményt, vagy azonnal kiesnél?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 14:00
Emlékszel még arra az időszakra, amikor esténként együtt izgult és találgatott az egész ország? Most te is próbára teheted tudásodat Legyen Ön is milliomos kvízünkkel! Derítsd ki, te mennyit vinnél haza!
Ha van kedved felidézni az ikonikus vetélkedő feszültséggel teli pillanatait, akkor itt az idő, hogy kipróbáld, te haza tudnád-e a vinni a többmilliós főnyereményt, vagy már az első kérdésnél kiesnél! Készen állsz a Legyen Ön is milliomos kvízre?

Legyen Ön is milliomos kvíz pénzeső egy boldog férfin.
Legyen Ön is milliomos kvíz: te hazavinnéd a fődíjat?
Fotó: 123RF
  • A Legyen Ön is milliomos! televíziós műveltségi kvízműsort a 2000-es évek elején kezdték sugározni.
  • Minden magyar család összegyűlt, hogy szurkoljon és együtt találgasson a résztvevőkkel.
  • Kvízünk kérdéseivel te is kipróbálhatod, hogy teljesítenél az ikonikus vetélkedőn.

Legyen Ön is milliomos kvízpárbaj: a magyar családok nagy kedvence

A vetélkedő 2000. február 29-én érkezett meg a képernyőkre, és azonnal berobbant a köztudatba. Márciusra már heti kétszer sugározták az óriási nézettségre való tekintettel, októbertől pedig már minden hétköznap este viszontláthattuk a versenyzőket a képernyőn.

Annak idején a Legyen Ön is milliomos! volt a családok kedvenc esti programja, nem csak egy egyszerű kvízműsor. Egy közös élmény, agytágítás és tudáspróba, ami az otthonokban is előhozta az igazi versenyszellemet szülők és gyerekek között egyaránt. Hihetetlen hangulatot teremtett a magyarok nappalijában.

Legyen Ön is milliomos kvíz

Retró Legyen Ön is milliomos kvízünkkel most újra felfedezheted azt a fajta jóleső izgalmat, amit mindenki érzett, amikor a tévé képernyőjére tapadva figyelte, hogy mi lesz az aznapi delikvens sorsa a végső kérdésnél.

A rendszert már ismered: több kérdés, egyetlen helyes válasz, a feladványok pedig egyre nehezebbek. Készen állsz a nosztalgiára? Akkor irány a kvíz – és derítsd ki, vajon most is olyan gyors és okos lennél-e, mint anno a képernyő előtt ülve!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik kistestű ragadozó állat az alábbiak közül?

Ebből a videóból megtudhatod, hol tartanak ma a Legyen Ön is milliomos! nyertesei:

Tedd próbára tudásodat további kvízeinkkel is:

 

