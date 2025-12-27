KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Retró kvízben szereplő, könyvtárban készült fekete-fehér kép a szocializmusból

Retró szavak kvíz: emlékszel még a szocializmus kifejezéseire?

szocializmus
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 15:45
retro kvízekszavak
Vajon mennyire emlékszel a szocializmus jellegzetes kifejezéseire? Ez a retró kvíz a szavakon keresztül repít vissza egy letűnt korszakba, amikor a hétköznapi beszéd egészen más volt.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Ez a retró kvíz a szocializmus jellegzetes szavait és kifejezéseit idézi fel.
  • A kérdések egy letűnt korszak hétköznapi nyelvhasználatára épülnek.
  • Kiderül, mennyire élnek még benned a rendszerváltás előtti idők szavai.

A szocializmus évei a nyelvünket is alaposan átalakította. A rendszerváltás előtti évtizedekben egészen más szavakat használtunk a mindennapokban. Volt, amit a politika hozott magával, a hiánygazdaság vagy épp az akkori életmód. A mai fiatalok számára ezek már inkább furcsa hangzású fogalmak, az idősebb korosztálynak azonban egy egész korszak emlékei kapcsolódnak hozzájuk. Ez a retró kvíz arra hív, hogy felidézd, mennyire él még benned ez a nyelvi világ.

Retró kvízben szereplő kép a szocializmus időszakából
Retró kvíz: idézd fel velünk a szocializmus mindennapi kifejezéseit
Fotó:  Fortepan

Retró kvíz a szocializmusból: szavak, amelyek egy korszakot mesélnek el 

Ebben a kvízben olyan kifejezések bukkannak fel, amelyek egykor teljesen természetesek voltak, ma viszont már magyarázatra szorulnak. Miközben válaszolsz, könnyen lehet, hogy nemcsak a jelentések jutnak eszedbe, hanem egy-egy emlék, helyzet vagy mondatfoszlány is. Ez a retró kvíz ezért nem pusztán tudáspróba, hanem egy rövid időutazás is. Lássuk, mennyire emlékszel még a szocializmus bevett kifejezéseire és szavaira!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mi volt a KMK?

 

