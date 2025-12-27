Retró szavak kvíz: emlékszel még a szocializmus kifejezéseire?

A szocializmus évei a nyelvünket is alaposan átalakította. A rendszerváltás előtti évtizedekben egészen más szavakat használtunk a mindennapokban. Volt, amit a politika hozott magával, a hiánygazdaság vagy épp az akkori életmód. A mai fiatalok számára ezek már inkább furcsa hangzású fogalmak, az idősebb korosztálynak azonban egy egész korszak emlékei kapcsolódnak hozzájuk. Ez a retró kvíz arra hív, hogy felidézd, mennyire él még benned ez a nyelvi világ.
Ebben a kvízben olyan kifejezések bukkannak fel, amelyek egykor teljesen természetesek voltak, ma viszont már magyarázatra szorulnak. Miközben válaszolsz, könnyen lehet, hogy nemcsak a jelentések jutnak eszedbe, hanem egy-egy emlék, helyzet vagy mondatfoszlány is. Ez a retró kvíz ezért nem pusztán tudáspróba, hanem egy rövid időutazás is. Lássuk, mennyire emlékszel még a szocializmus bevett kifejezéseire és szavaira!
