Retró kvíz a régi tévéreklámokról

Kihagyhatatlan retró kvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a régi reklámok szlogenjeire

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 16:15
Gyerekkorodban nálatok is folyton szólt a televízió a háttérben, ezért kívülről fújod a régi reklámok szlogenjeit? Itt a tökéletes alkalom arra, hogy próbára tedd a tudásod retró kvízünk segítségével!
Kelle Fanni
Volt idő, amikor a reklámok szlogenjeit egy egész generáció kívülről fújta, hiszen gyakran csendültek fel a tévében vagy a moziban filmvetítés előtt. Te vajon hányra emlékszel? Nosztalgikus retró kvízünkkel 1 perc alatt tesztelheted a memóriád!

Retró kvíz a tévében megjelenő reklámokról
Tedd próbára a tudásod retró kvízünkkel!
Fotó: 123RF

Kőkemény retró kvíz a régi reklámokról: még a legjobbakon is kifoghat

Manapság a régi reklámok rendkívül furcsának, sőt olykor nevetségesnek tűnhetnek, pedig anno taroltak a fülbemászó szlogenjeikkel. A reklámipar sok-sok évvel ezelőtt még nem rendelkezett fejlett technológiával, amellyel olyan látványvilágot hozhattak volna létre, mint napjainkban. Emellett sok hirdetés különlegessége az volt, hogy nem egy adott márkát népszerűsítettek, hanem egy termékcsoportot helyeztek középpontba bennük. 

Lássuk, te mennyire emlékszel! Az alábbi tesztben felejthetetlen szlogeneket válogattunk össze, amelyek némelyike biztosan mosolyt csal majd az arcodra. Készen állsz egy kis nosztalgiára? Akkor töltsd ki retró kvízünket!

Egészítsd ki a szlogeneket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
..., az élet habos oldala!

Ha még egy kis nosztalgiára vágysz, az alábbi videóban megtekintheted a Pöttyös Túró Rudi régi reklámját: 

