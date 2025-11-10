Kihagyhatatlan retró kvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a régi reklámok szlogenjeire

Volt idő, amikor a reklámok szlogenjeit egy egész generáció kívülről fújta, hiszen gyakran csendültek fel a tévében vagy a moziban filmvetítés előtt. Te vajon hányra emlékszel? Nosztalgikus retró kvízünkkel 1 perc alatt tesztelheted a memóriád!

Tedd próbára a tudásod retró kvízünkkel!

Fotó: 123RF

Kőkemény retró kvíz a régi reklámokról: még a legjobbakon is kifoghat

Manapság a régi reklámok rendkívül furcsának, sőt olykor nevetségesnek tűnhetnek, pedig anno taroltak a fülbemászó szlogenjeikkel. A reklámipar sok-sok évvel ezelőtt még nem rendelkezett fejlett technológiával, amellyel olyan látványvilágot hozhattak volna létre, mint napjainkban. Emellett sok hirdetés különlegessége az volt, hogy nem egy adott márkát népszerűsítettek, hanem egy termékcsoportot helyeztek középpontba bennük.

Lássuk, te mennyire emlékszel! Az alábbi tesztben felejthetetlen szlogeneket válogattunk össze, amelyek némelyike biztosan mosolyt csal majd az arcodra. Készen állsz egy kis nosztalgiára? Akkor töltsd ki retró kvízünket!

Egészítsd ki a szlogeneket!