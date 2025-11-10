Kihagyhatatlan retró kvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a régi reklámok szlogenjeire

Volt idő, amikor a reklámok szlogenjeit egy egész generáció kívülről fújta, hiszen gyakran csendültek fel a tévében vagy a moziban filmvetítés előtt. Te vajon hányra emlékszel? Nosztalgikus retró kvízünkkel 1 perc alatt tesztelheted a memóriád!
Manapság a régi reklámok rendkívül furcsának, sőt olykor nevetségesnek tűnhetnek, pedig anno taroltak a fülbemászó szlogenjeikkel. A reklámipar sok-sok évvel ezelőtt még nem rendelkezett fejlett technológiával, amellyel olyan látványvilágot hozhattak volna létre, mint napjainkban. Emellett sok hirdetés különlegessége az volt, hogy nem egy adott márkát népszerűsítettek, hanem egy termékcsoportot helyeztek középpontba bennük.
Lássuk, te mennyire emlékszel! Az alábbi tesztben felejthetetlen szlogeneket válogattunk össze, amelyek némelyike biztosan mosolyt csal majd az arcodra. Készen állsz egy kis nosztalgiára? Akkor töltsd ki retró kvízünket!
Ha még egy kis nosztalgiára vágysz, az alábbi videóban megtekintheted a Pöttyös Túró Rudi régi reklámját:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.