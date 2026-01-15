Kvíz: csak a legnagyobb Rex felügyelő rajongók tudják hibátlanul kitölteni

Kvíz a nosztalgia jegyében. A Rex felügyelő nemcsak egy sorozat volt, hanem generációkat kötött össze – a vasárnapi ebéd után, családi körben vagy délutánonként suli után milliók követték a négylábú nyomozó kalandjait. Rex mindig pontosan tudta, mikor kell ugatni, mikor kell a tettes után futni, és mikor lehet elcsenni egy ízletes szalámis zsemlét. A szimata verhetetlen volt, a zsemleszeretete pedig legalább olyan híres, mint a gazdái – Richie Moser, majd később Alexander Brandtner és Marc Hoffmann.
A sorozat népszerűségét nemcsak a cuki kutyának, hanem a jól megírt krimiknek, szerethető karaktereknek és a könnyed humorának is köszönhette. Még ma is gyakran újranézzük, nemcsak a nosztalgia kedvéért, hanem mert valahogy mindig jobb kedvünk lesz tőle. Ha te is a rajongók közé tartozol, ez a kvíz egy örömteli időutazás lesz Róma és Bécs utcáin. Felkészültél? Rex indulásra kész! Sok sikert!
Ha szívesen felfrissítenéd az emlékeidet, feltétlenül nézz bele az alábbi videóba:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.