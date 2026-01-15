Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kvíz: csak a legnagyobb Rex felügyelő rajongók tudják hibátlanul kitölteni

Kvíz: csak a legnagyobb Rex felügyelő rajongók tudják hibátlanul kitölteni

sorozat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 10:45
Rex felügyelőkvíz
Emlékszel még a gyerekkorod délutánjaira, amikor a tévében ment ez a közkedvelt német–osztrák sorozat? A legendás négylábú nyomozó, Rex nemcsak hűséges társ volt, de gyakran ő oldotta meg a legbonyolultabb ügyeket is. A sorozat évekig futott, több országban is sikert aratott, és még ma is sokan idézik fel nosztalgiával. Te mennyire emlékszel a részletekre, valóban akkora Rex-rajongó vagy, mint gondolod? Az alábbi kvízből minden kiderül!
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

Kvíz a nosztalgia jegyében. A Rex felügyelő nemcsak egy sorozat volt, hanem generációkat kötött össze – a vasárnapi ebéd után, családi körben vagy délutánonként suli után milliók követték a négylábú nyomozó kalandjait. Rex mindig pontosan tudta, mikor kell ugatni, mikor kell a tettes után futni, és mikor lehet elcsenni egy ízletes szalámis zsemlét. A szimata verhetetlen volt, a zsemleszeretete pedig legalább olyan híres, mint a gazdái – Richie Moser, majd később Alexander Brandtner és Marc Hoffmann.

Egy kép Rexről a kvízben.
Kvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a Rex felügyelő televíziós krimisorozatra!
Fotó: Greshnov Kirill /  Shutterstock 
  • Nosztalgikus kvíz a legendás Rex felügyelő rajongóinak.
  • Teszteld tudásod, és kiderül, mennyire emlékszel a sorozatra!
  • Kizárólag az igazi rajongók tudják elérni a maximális ponthatárt.

Csak a legnagyobb Rex-rajongók tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt!

A sorozat népszerűségét nemcsak a cuki kutyának, hanem a jól megírt krimiknek, szerethető karaktereknek és a könnyed humorának is köszönhette. Még ma is gyakran újranézzük, nemcsak a nosztalgia kedvéért, hanem mert valahogy mindig jobb kedvünk lesz tőle. Ha te is a rajongók közé tartozol, ez a kvíz egy örömteli időutazás lesz Róma és Bécs utcáin. Felkészültél? Rex indulásra kész! Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Milyen fajtájú kutya Rex?

Ha szívesen felfrissítenéd az emlékeidet, feltétlenül nézz bele az alábbi videóba:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu