Kvíz: csak a legnagyobb Rex felügyelő rajongók tudják hibátlanul kitölteni

Kvíz a nosztalgia jegyében. A Rex felügyelő nemcsak egy sorozat volt, hanem generációkat kötött össze – a vasárnapi ebéd után, családi körben vagy délutánonként suli után milliók követték a négylábú nyomozó kalandjait. Rex mindig pontosan tudta, mikor kell ugatni, mikor kell a tettes után futni, és mikor lehet elcsenni egy ízletes szalámis zsemlét. A szimata verhetetlen volt, a zsemleszeretete pedig legalább olyan híres, mint a gazdái – Richie Moser, majd később Alexander Brandtner és Marc Hoffmann.

Kvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a Rex felügyelő televíziós krimisorozatra!

Fotó: Greshnov Kirill / Shutterstock

A sorozat népszerűségét nemcsak a cuki kutyának, hanem a jól megírt krimiknek, szerethető karaktereknek és a könnyed humorának is köszönhette. Még ma is gyakran újranézzük, nemcsak a nosztalgia kedvéért, hanem mert valahogy mindig jobb kedvünk lesz tőle. Ha te is a rajongók közé tartozol, ez a kvíz egy örömteli időutazás lesz Róma és Bécs utcáin. Felkészültél? Rex indulásra kész! Sok sikert!