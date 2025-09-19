Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Műveltségi kvíz: mennyire ismered Petőfi legendás hősét, János vitézt?

Petőfi Sándor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 08:15
jános vitézkvíz
János vitéz kalandjai örök klasszikus a magyar irodalomban, mégis, amikor visszaemlékezünk rá, sok apró részlet talán mégsem stimmel. Vajon neked mennyire deregenek a részletek? Idézd fel velünk a Petófi Sándor klasszikusát a következő kvízzel!
Bors
Töltsd ki a János vitéz kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a legendás mese világában!

Petőfi Sándor, János vitéz, kvíz
Műveltségi kvíz: mennyire ismered Petőfi legendás hősét, János vitézt?
Fotó: NFI/ Nemzeti Filmarchívum

10 kvízkérdés a János vitézből – vajon hányra tudsz helyesen válaszolni?

Nem véletlen, hogy Petőfi Sándor története generációkat varázsol el. A szegény hős, aki kalandos útra indul, izgalmas helyzetekbe keveredik, miközben a szerelem és a hűség is próbára teszi. De tudod-e, mi volt János vitéz eredeti neve? Vagy hogy milyen furcsa helyeken jár, miközben Iluskát keresi? Ha szeretnéd frissíteni az emlékeidet, vagy csak egy kis nosztalgiázásra vágysz, ez a kvíz neked való! Vajon mennyire vagy képben Petőfi egyik leghíresebb művével kapcsolatban? 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Milyen néven született János vitéz?

