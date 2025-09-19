Töltsd ki a János vitéz kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a legendás mese világában!

Műveltségi kvíz: mennyire ismered Petőfi legendás hősét, János vitézt?

Fotó: NFI/ Nemzeti Filmarchívum

10 kvízkérdés a János vitézből – vajon hányra tudsz helyesen válaszolni?

Nem véletlen, hogy Petőfi Sándor története generációkat varázsol el. A szegény hős, aki kalandos útra indul, izgalmas helyzetekbe keveredik, miközben a szerelem és a hűség is próbára teszi. De tudod-e, mi volt János vitéz eredeti neve? Vagy hogy milyen furcsa helyeken jár, miközben Iluskát keresi? Ha szeretnéd frissíteni az emlékeidet, vagy csak egy kis nosztalgiázásra vágysz, ez a kvíz neked való! Vajon mennyire vagy képben Petőfi egyik leghíresebb művével kapcsolatban?