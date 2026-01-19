Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Kvíz: ezen a teszten szinte mindenki elbukik – 8 becsapós kérdés csak a legbátrabbaknak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 10:45
Szinte mindenkivel előfordult már, hogy egy teljesen egyszerű feladványra is rossz választ adott. Kvízünkkel most újra tesztelheted magad és megtudhatod, mennyire fognak ki rajtad a csavaros kérdések!
Lévaffy Luna
Kvíz  azoknak, akik bátran vetik bele magukat az ismeretlenbe, és mérik fel logikai tudásukat, ugyanis ezen a teszten még a legjobbak is elbukhatnak. Bár az általános műveltségi kérdések első pillantásra egyáltalán nem tűnnek nehéznek, mégis könnyen rossz választ adhatunk rájuk. Te vajon hányra fogod tudni a választ?

Iskolai tábla előtt gondolkodó kisfiú a kvízben.
Agykarbantartó kvíz: 8 becsapós kérdés – Csak az igazán éles eszűeknek sikerül.
Fotó: Photographer: Visnjican Dusanka / 12RF
  • A becsapós feladványok segítségével felmérhetjük logikai tudásunkat.
  • A trükkös kérdések kognitív torzításainkat használva játszanak ki bennünket.
  • Kvízünkkel most tesztelheted, neked milyen gyorsan jár az eszed.

Kvíz: bátor vagy, ha félre teszed az egódat és belevágsz

A becsapós feladványok nagy sebet tudnak ejteni az egónkon, amit jobb, ha most egy kicsit félreteszel, hogy felmérhesd, mennyire vág gyorsan az eszed. A csavaros fejtörők ugyanis kíméletlenül kihasználják a kognitív torzításainkat, az előzetes tapasztalatainkra való támaszkodást, valamint a folyamatosan cikázó figyelmünket. Céljuk, hogy agyunk másképpen gondolkozzon, mint szokott, a kérdésekhez azonban nincs szükség sem a legnagyobb lexikális vagy sem pedig hatalmas műveltségi tudásra. Töltsd ki kvízt és teszteld magad!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
7 szénrakás meg 5 szénrakás, együtt hány szénrakás?

Még tovább tornáztatnád az agyad? Ebben a videóban további 10 beugratós kérdést találsz:

