Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Napi agytorna kvíz – 10 műveltségi kérdés, amire csak a legjobbak 80%-a tudja a választ

Napi agytorna kvíz – 10 műveltségi kérdés, amire csak a legjobbak 80%-a tudja a választ

tesztkérdés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 18:30
műveltségműveltségi kvízekkvíz
Készen állsz egy kőkemény agytornára, ami alaposan megdolgoztatja az elméd és próbára teszi a műveltséged, valamint a logikai érzéked? Ez a műveltségi kvíz csak elsőre tűnik egyszerűnek, de szinte senkinek sem sikerül a 10/10. Itt a lehetőség, hogy megmutasd, te ennél sokkal okosabb vagy.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A kvíz, ami ezúttal kőkeményen megmozgatja az agytekervényeidet, miközben szórakoztató és műveltségi kérdésekkel dobja fel a napodat. Úgy érzed, hogy mindenhez értesz egy kicsit, fejből vágod az évszámokat, és álmodból felébredve is tudod ki írta a Háború és béke vagy az Anna Karenyina című műveket? Akkor itt az idő, hogy bebizonyítsd, te vagy a legjobb! Ebben a kvízben 10 kőkemény kérdés vár rád a földrajztól a tudományon át az irodalomig. Ne hagyd, hogy a látszólag egyszerű kérdések megtévesszenek – csak a legfelkészültebbek érik el a 80%-ot vagy annál többet. Készen állsz a szellemi kihívásra?

Egy 10 kérdéses kvíz a legbátrabbak számára
Napi agykarbantartó kvíz: most kiderül mennyire emlékszel még az iskolás éveidre. 
Fotó: Who is Danny /  Shutterstock 

Kvíz: 10 kíméletlenül nehéz kérdés, csak a legbátrabbaknak

Ez a pár kvíz kérdés most tényleg próbára teszi az elméd. Nem lesz egy sétagalopp, de megéri, hisz már a 60% is kivételes teljesítménynek számít. Gondolkodj logikusan, olvasd végig figyelmesen a feladatokat, hagyj magadnak időt és ügyelj a részletekre – gyakran a legkézenfekvőbb válaszon bukik el az egész. Kapcsold be a kedvenc zenéd, kucorodj be a kanapéra, lazíts, koncentrálj és bízz az ösztöneidben: egy kis türelem és éleslátás elég ahhoz, hogy a legjobbak közé kerülj! Felkészültél? Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik országban található Hága?

Ha egy kis segítségre van szükséged, nézd meg az alábbi videót:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu