Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Agy-kvíz

Tényleg csak a 10 százalékát használod az agyadnak? Ebből a kvízből kiderül

agy
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 14:45
teszttudáskvíz
Az emberi agy az egyik legrejtélyesebb szervünk. A mozgásunkat, döntéshozatalunkat, gondolatainkat, álmainkat, és minden mást is az agyunk irányít, még ennek a szövegnek az értelmezését is. Kvízünkben most tesztelheted, mennyit tudsz a saját agyadról!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az emberi agy az egyik legösszetettebb és legizgalmasabb szervünk. Minden gondolatért, érzésért és döntésért ez a lenyűgöző irányítóközpont felel, amely nélkül egyszerűen nem létezhetnénk. Nemcsak a mozdulataidat irányítja, hanem azt is, miről álmodsz, hogyan oldasz meg problémákat, egyáltalán miként működsz a mindennapokban. Az agy működését a mai napig nem sikerült teljes mértékben feltérképezni, éppen ezért számos mítosz és féligazság kering róla, amelyek közül a legismertebb talán az, hogy csupán a 10 százalékát használjuk. Ez a gondolat szinte mindenki fantáziáját megmozgatja, de a tudomány régóta cáfolja: az agy folyamatosan aktív, és sokkal több részét használjuk, mint gondolnánk. Ebben a kvízben pedig jócskán megdolgoztatjuk az agyad!

Agy kvíz
Kvízünkből megtudhatod, mennyire ismered az agyad
Fotó: BSIP via AFP / AFP

Agy-kvíz: teszteld tudásod a tested legösszetettebb szervéről

Az agyban található több milliárd idegsejt és a közöttük lévő kapcsolatok olyan bonyolult hálózatokat alkotnak, hogy a kutatók a mai napig új titkokat fedeznek fel ezzel a szervvel kapcsolatban. Egyszerre működik parancsnoki központként, az érzelmeink színpadaként és a memóriánk raktáraként. A mindennapokban talán észre sem vesszük, milyen csoda zajlik a fejünkben minden egyes pillanatban.

Most itt az alkalom, hogy leteszteld, mennyit tudsz a tested legösszetettebb szervéről! Tíz izgalmas kérdés vár rád, amelyek között akadnak könnyebbek és igazi fejtörők is. Ehhez a kvízhez tényleg használnod kell az agyad!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hogyan nevezik az agy legkülső, ráncos felszínét?

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu