Tényleg csak a 10 százalékát használod az agyadnak? Ebből a kvízből kiderül

Az emberi agy az egyik legösszetettebb és legizgalmasabb szervünk. Minden gondolatért, érzésért és döntésért ez a lenyűgöző irányítóközpont felel, amely nélkül egyszerűen nem létezhetnénk. Nemcsak a mozdulataidat irányítja, hanem azt is, miről álmodsz, hogyan oldasz meg problémákat, egyáltalán miként működsz a mindennapokban. Az agy működését a mai napig nem sikerült teljes mértékben feltérképezni, éppen ezért számos mítosz és féligazság kering róla, amelyek közül a legismertebb talán az, hogy csupán a 10 százalékát használjuk. Ez a gondolat szinte mindenki fantáziáját megmozgatja, de a tudomány régóta cáfolja: az agy folyamatosan aktív, és sokkal több részét használjuk, mint gondolnánk. Ebben a kvízben pedig jócskán megdolgoztatjuk az agyad!

Kvízünkből megtudhatod, mennyire ismered az agyad

Fotó: BSIP via AFP / AFP

Agy-kvíz: teszteld tudásod a tested legösszetettebb szervéről

Az agyban található több milliárd idegsejt és a közöttük lévő kapcsolatok olyan bonyolult hálózatokat alkotnak, hogy a kutatók a mai napig új titkokat fedeznek fel ezzel a szervvel kapcsolatban. Egyszerre működik parancsnoki központként, az érzelmeink színpadaként és a memóriánk raktáraként. A mindennapokban talán észre sem vesszük, milyen csoda zajlik a fejünkben minden egyes pillanatban.

Most itt az alkalom, hogy leteszteld, mennyit tudsz a tested legösszetettebb szervéről! Tíz izgalmas kérdés vár rád, amelyek között akadnak könnyebbek és igazi fejtörők is. Ehhez a kvízhez tényleg használnod kell az agyad!