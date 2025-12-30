Hős a vásznon és azon kívül is: Christian Bale egy komplett falut építtetett az árva gyerekeknek

Akik látták Christopher Nolan Batman-trilógiáját, minden bizonnyal nem felejtették el azokat a katartikus képsorokat, amelyeken a Christian Bale által alakított Bruce Wayne kitárja óriási kúriája ajtaját a nehéz sorsú gyermekek előtt, és a birtokot hivatalosan is árvaházzá nyilvánítja. Bő tíz évvel később pedig a fikció valósággá vált, sőt, Bale terve túl is szárnyalta A sötét lovag – Felemelkedés fináléját, miután nem egy épületet, hanem egy komplett épületkomplexumot adott át az árva gyermekek számára a korábbi Denevérember.

Christian Bale 2025-ben is ugyanakkora hős, mint amekkora Batmanként volt a 2000-es években (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Christian Bale a valóságban is hős

A Palmdale-ben átadott Together California névre keresztelt komplexum nem egy sima árvaház, sokkal inkább egy egész gyermekfalu, mely nem kevesebb mint 12 házból, illetve 2 stúdióapartmanból áll. Bale ráadásul minimum 22 millió dollárt áldozott az általa megálmodott otthonra, ami sok más érv mellett legfőképp azért született meg, hogy az állami gondozásba kerülő gyermekek együtt nőhessenek fel a testvéreikkel. Erről maga Christian Bale beszélt még néhány hónapja, mikor a Together California építkezése a vége felé járt.

Csak képzeljük el azt a traumát, amit eleve át kell élniük az ilyen sorsú gyermekeknek. De ehhez még hozzájön az a plusz megrázkódtatás is, hogy elszakítanak a szüleidtől, aztán elveszíted még a testvéreidet is… Ez olyasmi, amit nem szabad hagynunk, hogy többet megtörténjen!

– mondta egy interjúban Bale, aki több fronton is kivette a részét a projektből, hiszen az anyagi támogatás mellett a komplexum elrendezésébe és dizájnjába is volt beleszólása.

Christian Bale és a Together California többi alapítója (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mikor láthatják újra a rajongók?

Szerencsére az Oscar-díjas színésznek a jótékonykodás mellett a forgatásokra is maradt ideje, aminek rajongói külön örülhetnek, hiszen a Christian Bale-filmek száma 2022 óta csak eggyel gyarapodott, ráadásul a 2023-as A fiú és a szürke gémhez Bale csak a hangját adta.

Ez azonban jövőre változni fog, hiszen 2026-ban nem is egy, hanem rögtön két filmmel tér vissza Hollywoodba a gothami igazságosztó. Először Maggie Gyllenhaal rendezői debütálásában, A menyasszony!-ban bukkan fel mint Frankenstein szörnyetege, ám ennél is nagyobb átalakulást követelt meg tőle a másik jövő évi mozija, a Madden, melynek kedvéért ismét csontsoványra fogyott, ezzel pedig fanjaira is alaposan ráijesztett a drasztikus átváltozások nagymestere.