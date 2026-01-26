Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Paul Newman filmes kvíz: mennyit tudsz a magyar származású világsztárról?

nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 15:45
Paul Newmanfilmes kvízekkvíz
A részben magyar származású Pál gyerekként még arról álmodozott, hogy pilóta lesz, ám a Broadway csillogó deszkái mindent megváltoztattak, és végül világhírű színész és rendező vált belőle. Paul Newman, Hollywood valaha volt egyik legnagyobb férfisztárja ma ünnepelné 101. születésnapját, ennek alkalmából pedig egy filmes kvízzel idézzük meg az emlékét.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Ezzel az izgalmas filmes kvízzel kis időre visszarepítünk az időben, abba az időbe, ahol az ifjú Paul szenvedélyesen versenyzett egy Porsche 935-ös sportkocsival, gyönyörű kék szemeivel pedig nők millióit ejtette rabul a filmvásznon innen és túl. Karizmatikus jelenléte és felejthetetlen alakításai miatt Paul Newman neve örökre bevonult a filmtörténelembe. Több mint öt évtizedes pályafutása során szívszorító drámákban, western-vígjátékokban és romantikus filmekben is maradandót alkotott. Te mennyire emlékszel még rá?

Egy régi képen Paul Newman a filmes kvízben.
Paul Newman filmes kvíz:  elevenítsd fel régi emlékeidet a színésszel kapcsolatban.
Fotó: a90 / Northfoto
  • Paul Newman legismertebb filmjei egy kvízben.
  • Érdekességek a világhírű sztár magánéletéről.
  • Oscar-díjak és legendás szerepek, amelyekkel örökre beírta magát a filmtörténelembe. 

Paul Newman filmes kvíz: 8 kérdés a világhírű amerikai színészről

Paul Newman édesanyja révén – aki Magyarországon született, szlovák katolikus családban – magyar gyökerekkel is rendelkezett. Édesapja azt szerette volna, ha fia továbbviszi a sportcikkeket árusító családi üzletet, ám a fiút egészen más álmok hajtották, így kapcsolatuk korántsem volt békés és harmonikus. Fiatalon, a második világháború idején pilótának készült, ám színvaksága miatt alkalmatlannak minősítették, ami végleg új irányba terelte az életét. Tanulmányait angol irodalom és közgazdaságtan szakon kezdte, majd a Yale Egyetem drámatagozatán folytatta, később pedig az ikonikus Actor’s Studio növendéke lett.

Színészi pályafutása 1954-ben indult, amikor a Broadway színpadán először lépett a reflektorfénybe. A színházi sikereket hamarosan televíziós és filmes szerepek sora követte, amelyek megalapozták világhírnevét. Paul Newman olyan jelentős filmekben szerepelt, mint a Macska a forró bádogtetőn, melyben egy alkoholista, volt futballistát játszott Elizabeth Taylor mellett, vagy A nagy balhé című gengszterkomédiában, Robert Redford oldalán. Az alábbi filmes kvízben ezt a mesés és lenyűgöző életutat próbáljuk felidézni. Tedd próbára a tudásod, és válaszolj a kérdésekre! Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik film hozta meg Paul Newman első Oscar-jelölését?

Ha kissé nehéznek ítélted meg ezt a retró filmes kvízt, úgy feltétlenül nézd meg az alábbi videót:

 Ezeket a filmes kvízeket kitöltötted már?

 

