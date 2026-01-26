Paul Newman filmes kvíz: mennyit tudsz a magyar származású világsztárról?

Ezzel az izgalmas filmes kvízzel kis időre visszarepítünk az időben, abba az időbe, ahol az ifjú Paul szenvedélyesen versenyzett egy Porsche 935-ös sportkocsival, gyönyörű kék szemeivel pedig nők millióit ejtette rabul a filmvásznon innen és túl. Karizmatikus jelenléte és felejthetetlen alakításai miatt Paul Newman neve örökre bevonult a filmtörténelembe. Több mint öt évtizedes pályafutása során szívszorító drámákban, western-vígjátékokban és romantikus filmekben is maradandót alkotott. Te mennyire emlékszel még rá?

Paul Newman filmes kvíz: elevenítsd fel régi emlékeidet a színésszel kapcsolatban.

Fotó: a90 / Northfoto

Paul Newman legismertebb filmjei egy kvízben.

Érdekességek a világhírű sztár magánéletéről.

Oscar-díjak és legendás szerepek, amelyekkel örökre beírta magát a filmtörténelembe.

Paul Newman filmes kvíz: 8 kérdés a világhírű amerikai színészről

Paul Newman édesanyja révén – aki Magyarországon született, szlovák katolikus családban – magyar gyökerekkel is rendelkezett. Édesapja azt szerette volna, ha fia továbbviszi a sportcikkeket árusító családi üzletet, ám a fiút egészen más álmok hajtották, így kapcsolatuk korántsem volt békés és harmonikus. Fiatalon, a második világháború idején pilótának készült, ám színvaksága miatt alkalmatlannak minősítették, ami végleg új irányba terelte az életét. Tanulmányait angol irodalom és közgazdaságtan szakon kezdte, majd a Yale Egyetem drámatagozatán folytatta, később pedig az ikonikus Actor’s Studio növendéke lett.

Színészi pályafutása 1954-ben indult, amikor a Broadway színpadán először lépett a reflektorfénybe. A színházi sikereket hamarosan televíziós és filmes szerepek sora követte, amelyek megalapozták világhírnevét. Paul Newman olyan jelentős filmekben szerepelt, mint a Macska a forró bádogtetőn, melyben egy alkoholista, volt futballistát játszott Elizabeth Taylor mellett, vagy A nagy balhé című gengszterkomédiában, Robert Redford oldalán. Az alábbi filmes kvízben ezt a mesés és lenyűgöző életutat próbáljuk felidézni. Tedd próbára a tudásod, és válaszolj a kérdésekre! Sok sikert!