Ördögi történelmi kvíz: most kiderül mennyit tudsz a történelem legkegyetlenebb asszonyairól

Készen állsz kideríteni, mennyire ismered a történelem sötét oldalát? Ez a történelmi kvíz arra hív, hogy próbára tedd a tudásod a múlt leghírhedtebb, legkegyetlenebb nőalakjaival kapcsolatban.
Minden kérdés egy-egy vérbeli történelmi intrikát, kegyetlenséget vagy véres hatalmi harcot tár fel, amelyek évszázadok óta izgatják a képzeletünket. Nem elég ismerni a neveket, a kontextust, az események okát és következményét sem árt tudni.
Ha úgy gondolod, hogy a „női intrika” csak történelmi legenda, most kiderül, ki volt az, aki valóban képes volt a hatalom és a megfélemlítés eszközeivel élni. Vedd elő az eszed és az intuíciódat, és derítsd ki ezzel a történelmi kvízzel, mennyire ismered a múlt sötét titkait!
Kezdődhet a játék?
Ha érdekel a téma, az alábbi videóban több véres kezű történelmi nőalakkal is találkozhatsz:
