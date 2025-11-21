Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ördögi történelmi kvíz: most kiderül mennyit tudsz a történelem legkegyetlenebb asszonyairól

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 18:15
történelem kvízektörténelem
Készülj fel a történelem sötét titkaira, ahol hírhedt nőalakok intrikáit és kegyetlenségeit boncolgatjuk! Teszteld tudásod a múlt eseményeiről ezzel a véres történelmi kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered a történelem legismertebb „ördögi asszonyait”.
Etédi Alexa
Készen állsz kideríteni, mennyire ismered a történelem sötét oldalát? Ez a történelmi kvíz arra hív, hogy próbára tedd a tudásod a múlt leghírhedtebb, legkegyetlenebb nőalakjaival kapcsolatban.

Történelmi kvízhez egy ördögi asszony
Mennyire ismered a múlt legördögibb asszonyait? Történelmi kvízünkből most tesztelheted magad / Fotó: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock

Fedezd fel a múlt leghírhedtebb nőalakjait ezzel az ördögi történelmi kvízzel

Minden kérdés egy-egy vérbeli történelmi intrikát, kegyetlenséget vagy véres hatalmi harcot tár fel, amelyek évszázadok óta izgatják a képzeletünket. Nem elég ismerni a neveket, a kontextust, az események okát és következményét sem árt tudni.

Ha úgy gondolod, hogy a „női intrika” csak történelmi legenda, most kiderül, ki volt az, aki valóban képes volt a hatalom és a megfélemlítés eszközeivel élni. Vedd elő az eszed és az intuíciódat, és derítsd ki ezzel a történelmi kvízzel, mennyire ismered a múlt sötét titkait!

Kezdődhet a játék?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Kinek a lánya volt az állítólagos méregkeverésről elhíresült végzet asszonya, Lucretia Borgia?

Ha érdekel a téma, az alábbi videóban több véres kezű történelmi nőalakkal is találkozhatsz:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
