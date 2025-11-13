Ez a helyesírási kvíz még a magyar nyelvészeket is megizzasztja – neked menni fog?

Töltsd ki ezt az emelt szintű helyesírási kvízt! Tisztelegj te is játékosan anyanyelvünk előtt november 13-án! De készülj, mert ezen a teszten nem biztos, hogy átmész a rád ragadt gimis nyelvtantudásoddal!

A magyar nyelv napja

2011 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar nyelv napját. 14 évvel ezelőtt, november 13-án az Országgyűlés úgy döntött, csodálatos anyanyelvünknek kijár egy külön ünnepnap.

A dátum nem véletlen: 1844. november 13-án született meg a törvény, amely a magyart hivatalos államnyelvvé tette.

Ettől kezdve működtek az iskolák, különböző hivatalok és az országgyűlés is magyar nyelven, ami óriási lépésnek számított a magyar nemzeti öntudat útján. A nyelv, amelyet beszélünk, amin keresztül gondolkodunk, alkotunk és ami összeköt bennünket, innentől kezdve vált a hivatalos hétköznapok alapkövévé is.

Ez az ünnep remek alkalom arra, hogy elmerülj egy kicsit nehéz, de gyönyörű és játékos nyelvtani szabályainkban. Tudjuk, a magyar nyelv nem egyszerű, de épp ez adja a szépségét. Ahogyan Németh László, Kossuth-díjas magyar írónk is mondta:

Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig."

