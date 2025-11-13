Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Ez a helyesírási kvíz még a magyar nyelvészeket is megizzasztja – neked menni fog?

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 10:45
Ma van a magyar nyelv napja. Itt az ideje, hogy méltó módon megünnepled te is, ezzel a kőkemény helyesírási kvízzel! Szedd össze minden nyelvtani tudásodat, mert szinte mindenkin kifog! Vajon rajtad is? Tedd próbára a tudásod!
Ripszám Boglárka
Töltsd ki ezt az emelt szintű helyesírási kvízt! Tisztelegj te is játékosan anyanyelvünk előtt november 13-án! De készülj, mert ezen a teszten nem biztos, hogy átmész a rád ragadt gimis nyelvtantudásoddal!

Ünnepeld a magyar nyelv napját helyesírási kvízünkkel! / Fotó: katuSka /  Shutterstock 

A magyar nyelv napja

2011 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar nyelv napját. 14 évvel ezelőtt, november 13-án az Országgyűlés úgy döntött, csodálatos anyanyelvünknek kijár egy külön ünnepnap.

A dátum nem véletlen: 1844. november 13-án született meg a törvény, amely a magyart hivatalos államnyelvvé tette.

Ettől kezdve működtek az iskolák, különböző hivatalok és az országgyűlés is magyar nyelven, ami óriási lépésnek számított a magyar nemzeti öntudat útján. A nyelv, amelyet beszélünk, amin keresztül gondolkodunk, alkotunk és ami összeköt bennünket, innentől kezdve vált a hivatalos hétköznapok alapkövévé is.

Ez az ünnep remek alkalom arra, hogy elmerülj egy kicsit nehéz, de gyönyörű és játékos nyelvtani szabályainkban. Tudjuk, a magyar nyelv nem egyszerű, de épp ez adja a szépségét. Ahogyan Németh László, Kossuth-díjas magyar írónk is mondta:

Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig."

Tanulj ma is valami újat! Töltsd ki a helyesírási kvízt, és kiderül, mennyire vagy profi a magyar nyelvtanban!

Még egy puskát is elrejtettünk neked az utolsó feladványhoz. Ha elég figyelmesen olvastál, talán sikerül helyesen válaszolnod a kérdésre.

Helyesírási kvíz

Hogyan írjuk helyesen?

A magyar nyelv története:

Teszteld tudásodat még több kvízzel:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
