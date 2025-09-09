41 éve halt meg Máté Péter – Retró kvíz a legendás énekesről

Azt mondják, Máté Péter dalait nem lehet hozzá hasonlóan elénekelni – legfeljebb megkísérelni. Habár sokan próbálkoznak vele a tehetségkutatókban, ezek az előadások gyakran fájó emlékeztetőül szolgálnak arra, milyen ritka az igazi zenei zsenialitás. A legendás magyar énekes halálának 41. évfordulóján egy kvízzel elevenítjük fel az örökségét. Töltsd ki a tesztet és tudd meg, mennyit tudsz valójában Máté Péterről és a munkásságáról!

Máté Péter ma 41 éve halt meg – emlékezzünk rá együtt egy róla szóló kvízzel.

Fotó: Fortepan/ Szalay Zoltán

8 kvízkérdés Máté Péterről

Alábbi kvízünkben megidézzük a magyar zenei legenda, Máté Péter emlékét. Olyan kérdések várnak rád, amelyek visszarepítenek a múltba, a legendás magyar énekes legismertebb dalaihoz, sikeréhez, és a fájdalmasan korai búcsújához. Tudod, mi ér véget az álom után? Ki dolgozta fel a Hull az elsárgult levél című dalt? Hogy milyen nyelven lett világsláger az Elmegyek? Lehet, hogy a külsejével sosem hódított, de a hangjával – és azzal a bizonyos belső fénnyel – milliókat érintett meg.