5 éve hunyt el Balázs Fecó: kvíz, amit csak a legnagyobb rajongók tudnak hibátlanul kitölteni

dalszöveg
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 09:05
Balázs Fecókvíz
A Korál mellett a Neoton és a Taurus zenekarok meghatározó alakja volt. Balázs Fecó 2020-ban ezen a napon hunyt el. Most egy nosztalgikus kvízre hívünk, amiből kiderül, mennyire ismered a zenész slágereit.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

5 éve ezen a napon hunyt el Balázs Fecó, melynek alkalmából egy kvízzel készültünk. Gyere, nosztalgiázz velünk és idézd fel a legendás zenész legnagyobb slágereit! 

Fiatal Balázs Fecó.
Balázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, billentyűs, dalszerző.
Fotó: Fortepan  Gyulai Gaál Krisztián

Amiről szó lesz:

  • Balázs Fecó karrierje kezdetén. 
  • A Korál együttesben töltött évek.
  • Szólókarrier és zenei díjak. 

Balázs Fecó slágerek kvíz – vajon hányat tudsz hibátlanul folytatni?

Balázs Fecó 1951. március 2-án született Budapesten. A magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja volt. Tudtad, hogy pályáját a Neoton alapító tagjaként kezdte a 60-as évek végén? Azonban pár év után otthagyta a zenekart, és Som Lajossal megalapították a Taurus együttest, amely Magyarország első hard rock bandája volt. Ezek az évek hozták meg neki az ismertséget, billentyűskét és énekesként is bizonyított. 

Legnagyobb sikereit azonban a Korál együttessel érte el, amelyet 1978-ban szervezett újjá. Az ötlet egy 1977-es koncert volt, amelyre újra összeállt a Taurus együttes, és Balázs Fecóban felmerült az ötlet, hogy kéne egy banda, ami tovább viszi a Taurus örökségét. Olyan slágereket köszönhetünk a Korálnak, mint a Homok a szélben, a Maradj vele, vagy a Hazafelé

A 80-as évektől Balázs Fecó szólókarrierbe kezdett, lírai dalokat írt, és számos magyar előadóval együttműködött. Munkásságát Kossuth-díjjal és Liszt Ferenc-díjjal is elismerték, a zenész 2020-ban halt meg.

Vajon mennyire ismered Balázs Fecó slágereit? Töltsd ki az alábbi kvízt és kiderül!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Az alábbi dalszöveget biztosan tudod folytatni: Homok a szélben...

Hallgasd meg Balázs Fecó egyik örök slágerét:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

