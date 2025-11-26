5 éve hunyt el Balázs Fecó: kvíz, amit csak a legnagyobb rajongók tudnak hibátlanul kitölteni

5 éve ezen a napon hunyt el Balázs Fecó, melynek alkalmából egy kvízzel készültünk. Gyere, nosztalgiázz velünk és idézd fel a legendás zenész legnagyobb slágereit!

Balázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, billentyűs, dalszerző.

Fotó: Fortepan Gyulai Gaál Krisztián

Balázs Fecó 1951. március 2-án született Budapesten. A magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja volt. Tudtad, hogy pályáját a Neoton alapító tagjaként kezdte a 60-as évek végén? Azonban pár év után otthagyta a zenekart, és Som Lajossal megalapították a Taurus együttest, amely Magyarország első hard rock bandája volt. Ezek az évek hozták meg neki az ismertséget, billentyűskét és énekesként is bizonyított.

Legnagyobb sikereit azonban a Korál együttessel érte el, amelyet 1978-ban szervezett újjá. Az ötlet egy 1977-es koncert volt, amelyre újra összeállt a Taurus együttes, és Balázs Fecóban felmerült az ötlet, hogy kéne egy banda, ami tovább viszi a Taurus örökségét. Olyan slágereket köszönhetünk a Korálnak, mint a Homok a szélben, a Maradj vele, vagy a Hazafelé.

A 80-as évektől Balázs Fecó szólókarrierbe kezdett, lírai dalokat írt, és számos magyar előadóval együttműködött. Munkásságát Kossuth-díjjal és Liszt Ferenc-díjjal is elismerték, a zenész 2020-ban halt meg.

Vajon mennyire ismered Balázs Fecó slágereit? Töltsd ki az alábbi kvízt és kiderül!