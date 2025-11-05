Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kvíz: mennyire ismered a különböző országok nemzeti ételeit?

Hogy a magyarok nemzeti étele a gulyásleves, a görögöké pedig a gyros, ezzel azért talán mindenki tisztában van. De te vajon tudod, mely országok nemzeti ételei közé tartozik például a kimchi? Ha rajongsz a gasztronómiáért, akkor ezt a kvízt neked találták ki!
Kvízünkből most kiderül, mennyire vagy otthon különböző országok nemzeti ételei kapcsán. Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, gratulálunk, igazi gasztro zseni vagy, és bizonyára tudod, hogy mit érdemes kipróbálni egy-egy utazás alkalmával mikor külföldön jársz.

A gasztronómia az étel és kultúra közötti összefüggés tudománya, de nevezhetjük művészetnek is. Sokan már nem a tengerpart miatt utaznak külföldre, hanem különböző országok nemzeti ételei miatt. Mára a gasztroutazás nem ismeretlen fogalom. Egy ilyen út alkalmával kulináris városokba látogatnak az emberek. Lássuk, te mennyire vagy otthon nemzeti ételek terén, tudod, honnan származik például a lángos, a tapas, vagy a pirog. Figyelem, ettől a kvíztől garantáltan éhes leszel! 

1 / 10
Kezdjük, valami egyszerűvel, honnan származik a pizza?

További érdekes és izgalmas kvíz kérdésekért nézd meg az alábbi videót:

