Kvíz: mennyire ismered a különböző országok nemzeti ételeit?

Kvízünkből most kiderül, mennyire vagy otthon különböző országok nemzeti ételei kapcsán. Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, gratulálunk, igazi gasztro zseni vagy, és bizonyára tudod, hogy mit érdemes kipróbálni egy-egy utazás alkalmával mikor külföldön jársz.

Kvíz: te felismered egyetlen képről a nemzetek tradicionális ételeit?

Fotó: Toyakisphoto / Shutterstock

Kvíz: íme 10 kérdés, válaszold meg, mely országok nemzeti ételei a következők

A gasztronómia az étel és kultúra közötti összefüggés tudománya, de nevezhetjük művészetnek is. Sokan már nem a tengerpart miatt utaznak külföldre, hanem különböző országok nemzeti ételei miatt. Mára a gasztroutazás nem ismeretlen fogalom. Egy ilyen út alkalmával kulináris városokba látogatnak az emberek. Lássuk, te mennyire vagy otthon nemzeti ételek terén, tudod, honnan származik például a lángos, a tapas, vagy a pirog. Figyelem, ettől a kvíztől garantáltan éhes leszel!