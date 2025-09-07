Nagy gasztro kvíz: csak kevesen ismerik fel melyik országhoz tartoznak az alábbi nemzeti ételek

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 12:15
Mos kiderül mennyire vagy otthon a világ ízeiben! Ebben a gasztro kvízben nemcsak a legklasszikusabb ételek jönnek majd szembe veled, hanem olyanok is, amikről talán még nem is hallottál. Készen állsz egy felejthetetlen kihívásra?
Gasztro kvíz azoknak, akik szeretik magukat finom falatokkal kényeztetni és úgy gondolják, hogy otthonosan mozognak a külföldi konyha világában. Ha te is közéjük tartozol, akkor készülj fel egy igazán izgalmas gasztronómiai kalandra!

Fotó: lenetstan /  Shutterstock 

Gasztro kvíz – vajon csak a hasadat szereted vagy többet is tudsz az ételekről?

Számos fogás létezik, amit gyakran tévesen társítunk egy-egy országhoz, pedig valójában egészen más nemzet büszkesége. Megvan például, hogy a paella a spanyolok egyik legkedveltebb étele? Most itt a lehetőség, hogy teszteld a gasztronómiai tudásodat és felfrissítsd az ismereteidet a világ legkülönlegesebb specialitásaival kapcsolatban! Tedd próbára magad és derítsd ki, mennyire vagy otthon a nemzetközi ízek birodalmában!

KVÍZ

1 / 8
Melyik ország nemzeti étele a sushi?

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan készül az igazi olasz lasagne:

