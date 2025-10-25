Nagy sláger kvíz: kitalálod egyetlen sorból melyik Kovács Kati dalból idéztünk?

A kvíz, ami visszarepít az ikonikus Táncdalfesztiválok klasszikus korszakába. A legnagyobb nevek mellől természetesen Kovács Kati sem hiányozhatott. A hazai könnyűzene egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású énekesnője, aki már hatvan éve van a pályán. Kovács Kati már fiatalon nevet szerzett a magyar könnyűzene világában, hiszen mindössze húszéves volt, amikor az 1964-es Táncdalfesztiválon bemutatkozhatott, ahol hamar felfigyeltek jellegzetes hangjára és tehetségére. De vajon mennyire ismered a legikonikusabb slágereit, dalszövegeit?

Tedd próbára a tudásod ezzel a nosztalgikus Kovács Kati kvízzel!

Fotó: Przemek Klos

Kvíz: 8 zenerészlet a magyar énekesnő legnagyobb slágereiből

Kovács Kati több száz dalt adott elő az elmúlt évtizedekben, köztük olyan ikonikus slágereket, mint az „Add már, uram, az esőt!”, a „Most kéne abbahagyni”, vagy a „Ha legközelebb látlak”. Pályája során nemcsak itthon, hanem külföldön is elismerték – fellépett Európa számos országában, és több fesztiválon is díjazták. Több mint hat évtizedes pályafutása során azonban megőrizte hitelességét, és ma is aktívan koncertezik. Induljon, hát a Kovács Kati kvíz!