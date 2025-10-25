BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nagy sláger kvíz: kitalálod egyetlen sorból melyik Kovács Kati dalból idéztünk?

nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 14:30
TáncdalfesztiválretróKovács Katikvíz
Ma ünnepli 81. születésnapját Kovács Kati, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, énekesnő. Ennek apropóján a legnépszerűbb slágerei közül válogattunk, amelyekre szinte biztos, hogy te is táncoltál annak idején egy házibuliban. Frissítsd fel retró emlékeidet az alábbi kvízzel! Hány dalt ismersz fel csupán néhány sor alapján?
A kvíz, ami visszarepít az ikonikus Táncdalfesztiválok klasszikus korszakába. A legnagyobb nevek mellől természetesen Kovács Kati sem hiányozhatott. A hazai könnyűzene egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású énekesnője, aki már hatvan éve van a pályán. Kovács Kati már fiatalon nevet szerzett a magyar könnyűzene világában, hiszen mindössze húszéves volt, amikor az 1964-es Táncdalfesztiválon bemutatkozhatott, ahol hamar felfigyeltek jellegzetes hangjára és tehetségére. De vajon mennyire ismered a legikonikusabb slágereit, dalszövegeit?

Nosztalgikus Kovács Kati kvíz
Tedd próbára a tudásod ezzel a nosztalgikus Kovács Kati kvízzel!
Fotó: Przemek Klos

Kvíz: 8 zenerészlet a magyar énekesnő legnagyobb slágereiből

Kovács Kati több száz dalt adott elő az elmúlt évtizedekben, köztük olyan ikonikus slágereket, mint az „Add már, uram, az esőt!”, a „Most kéne abbahagyni”, vagy a „Ha legközelebb látlak”. Pályája során nemcsak itthon, hanem külföldön is elismerték – fellépett Európa számos országában, és több fesztiválon is díjazták. Több mint hat évtizedes pályafutása során azonban megőrizte hitelességét, és ma is aktívan koncertezik. Induljon, hát a Kovács Kati kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Bámul az égre a fiú meg a lány. Add már, Uram, az esőt! Bőg a sok állat eledel után… Melyik dalból származik ez a sor?

Ha te is imádod Kovács Kati dalait, akkor ezt a videót feltétlenül nézd meg:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
