"Szeretünk, Bogi" – itt az első fotó Koós Boglárka sírjáról: a színésznő 27 évesen vetett véget az életének

Tragikus hír járta be idén szeptemberben a magyar sajtót, valamint a színházi közösséget. A Budaörsi Latinovits Színház fiatal, mindössze 27 éves művésze, Koós Boglárka szeptember elején kísérelt meg öngyilkosságot saját otthonában. Szeptember 2-án, kedd reggel a kolléganője, Hartai Petra talált rá, miután nem jelent meg a színházi próbán.

Koós Boglárka búcsúlevelet írt a halála előtt (Fotó: Budaörsi Latinovits Színház)

Hartai Petra volt az, akinek segítségével Koós Boglárka színésznő bekerült az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. Kómában volt, az orvosok napokig küzdöttek az életéért, állapota életveszélyes volt, gépek tartották életben. Egy héttel később, szeptember 9-én derült ki a szomorú hír: a fiatal színésznő elvesztette a küzdelmet az életért.

Koós Boglárka halála az egész országot megrázta. Olyannyira, hogy azóta a hazai színházakban minden eddiginél komolyabban veszik a mentálhigiéniás segítségnyújtást és a lelki egészség fontosságát.

Koós Boglárka búcsúlevelet hagyott hátra

Korábbi interjúiban Koós Boglárka önmagát őrlődő, érzékeny típusként jellemezte. A tragédia előtt búcsúlevelet írt, amelyben azt írta, hogy elfáradt. Pszichológusok szerint egy ilyen élmény feldolgozása rendkívül nehéz, és különösen traumatikus lehet az érzelmileg közeli személyek számára.

Koós Boglárka színésznő esete sajnos cseppet sem egyedi, hiszen a mai világban sokan küzdenek a depresszióval, amiből szakember segítsége nélkül igen nehéz kilábalni. Az ügy kapcsán a Borsnak korábban nyilatkozó pszichológus szerint megelőzhető lett volna a tragédia:

„Az is nagyon fontos, hogy a színésznőnek volt egy komoly depresszív fázisa, amivel, ha megfelelő, akár kórházi-pszichiátriai ellátást kap, ki tudják szűrni a szuicid, tehát az öngyilkossági veszély lehetőségét, és akkor a kezelést is úgy tudják megválasztani, hogy ez a jövőben elkerülhető legyen” – árulta el Drelyó Ágnes, aki hozzátette, hogy a valódi öngyilkosok ritkán adnak jelzéseket, nagyon nehéz észrevenni a problémát.

Eltemették a fiatalon elhunyt színésznőt

Koós Boglárka temetéséről semmilyen hivatalos információ nem jelent meg, így azt sem lehetett eddig tudni, hogy melyik sírkertben nyugszik a tragikus sorsú művész. A BTI Temetősétái látogatói csoport Facebook-oldalára viszont felkerült egy fotó, ami azt bizonyítja, hogy Bogit a Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra.